onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
2026'da Daha Planlı Olmanızı Sağlayacak 12 Ajanda

etiket 2026'da Daha Planlı Olmanızı Sağlayacak 12 Ajanda

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 16:35

Yeni bir yıla başlarken hepimiz hayatımızı daha düzenli hale getirmek isteriz. 2026 ajandaları, hedeflerimize ulaşmamız ve günlük işlerimizi planlamamız için bize rehberlik edecek.  Hedeflerimizi gerçekleştirmemize, günlük işlerimizi düzenlememize ve zamanımızı en etkili şekilde kullanmamıza yardımcı olacak bu ajandalar, 2026 yılının daha planlı ve verimli geçmesini sağlayacak. İşte sizin için seçtiğimiz, 2026 yılına damgasını vuracak 12 ajanda.

Bu içerik 07.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026’da daha düzenli, hedeflerine odaklı ve planlı bir yıl geçirmek istiyorsan Victoria’s Journals’ın spiralli, sert kapaklı 2026 haftalık motivasyon ajandası tam sana göre.

2026’da daha düzenli, hedeflerine odaklı ve planlı bir yıl geçirmek istiyorsan Victoria’s Journals’ın spiralli, sert kapaklı 2026 haftalık motivasyon ajandası tam sana göre.

Hem şık tasarımıyla masa üstünde bile ilham verir, hem de içindeki motive edici bölümlerle her haftaya yeniden enerji katmanı sağlar.

Linki burada

Diğer ajanda modellerine göz atmak isterseniz linki burada

Notlarını düzenlemek, yapılacakları takip etmek ya da yeni yıl hedeflerini adım adım oluşturmak için oldukça kullanışlı bir ajanda.

Notlarını düzenlemek, yapılacakları takip etmek ya da yeni yıl hedeflerini adım adım oluşturmak için oldukça kullanışlı bir ajanda.

Kısacası, yeni yılda “kendime daha iyi bir düzen kuracağım” diyorsan bu ajandaya mutlaka bir göz at.

Haftalık Ajanda burada

Ajandamdaki notları kimse karıştırmasın, özel şeylerim sadece bende kalsın” diyenler için Hush Hush kilitli çizgili defter tam bir hayat kurtarıcı.

Ajandamdaki notları kimse karıştırmasın, özel şeylerim sadece bende kalsın” diyenler için Hush Hush kilitli çizgili defter tam bir hayat kurtarıcı.

Hem şık hem güvenli tasarımı sayesinde günlük notlarınızı, planlarınızı ya da küçük sırlarınızı gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ajanda modellerine göz atmak isterseniz linki burada

Spiralli sert kapaklı A5 akademik ajanda, özellikle okul ve iş temposunu daha düzenli takip etmek isteyenler için harika bir planlama yardımcısı.

Spiralli sert kapaklı A5 akademik ajanda, özellikle okul ve iş temposunu daha düzenli takip etmek isteyenler için harika bir planlama yardımcısı.

Haftalık ve aylık planları düzenlerken hedeflerinizi, önemli tarihlere notlarınızı ve yapılacaklar listenizi tek bir yerde toplamak için ideal bir yardımcı.

Linki burada

Haftalık planlamaya meraklıysanız, geniş yazma alanları ve pratik düzeniyle yıl boyunca size büyük kolaylık sağlayacak.

Haftalık planlamaya meraklıysanız, geniş yazma alanları ve pratik düzeniyle yıl boyunca size büyük kolaylık sağlayacak.

Kullanmaya başlayınca sunduğu düzen hissine de bayılacaksınız.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 haftalık keten cep ajandası, gün içinde yanında not defteri taşımayı sevenler için tam bir kurtarıcı.

2026 haftalık keten cep ajandası, gün içinde yanında not defteri taşımayı sevenler için tam bir kurtarıcı.

Küçük boyutu sayesinde cebe, çantaya ya da montun iç gözüne kolayca sığar; böylece önemli tarihleri, küçük hatırlatmaları ve aklına düşen fikirleri anında not edebilirsin.

Linki burada

Diğer ajanda modellerine göz atmak isterseniz linki burada

2026 Haftalık Ajanda Spiralli A5 12 Aylık Zebra

2026 Haftalık Ajanda Spiralli A5 12 Aylık Zebra

Spiralli yapısı sayesinde sayfalar kolayca açılıyor, haftalık düzeni ise yapılacaklar listeni, randevularını ve günlük notlarını pratik bir şekilde toparlamana yardımcı olacak.

Linki burada

Keskin 2026-A5 Ciltli Limited Edition Haftalık Ajanda

Keskin 2026-A5 Ciltli Limited Edition Haftalık Ajanda

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ajanda modellerine göz atmak isterseniz linki burada

Kullanıcı yorumu;

Paketleme çok iyiydi. Her sayfayı açtığınızda iki sayfada bir haftalık takip yapabilirsiniz.

colortouch 2026 Ajanda

colortouch 2026 Ajanda

Olortouch 2026 Ajanda, A5 spiralli deri kaplaması ve 14 aylık kapsamlı planlama yapısıyla özellikle yoğun bir tempoda çalışan ya da gününü dakikası dakikasına organize etmeyi sevenler için tam anlamıyla kurtarıcı bir ürün. 

Linki burada

2026 ajanda A5 sayfa bir gün tam yıl planlayıcı

2026 ajanda A5 sayfa bir gün tam yıl planlayıcı

Linki burada

Diğer ajanda modellerine göz atmak isterseniz linki burada

Kullanıcı yorumu;

Ürün tam da göründüğü gibi içindekilerle eksiksiz geldi. Ayrıca belirtilen teslim tarihinden önce de elimdeydi. Keyifli bir ajanda, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hem iş hem okul hayatında düzeni sevenler için tam bir “yanımdan ayırmam” ürünü.

Hem iş hem okul hayatında düzeni sevenler için tam bir “yanımdan ayırmam” ürünü.

Gerçekten şıklığına ve kullanım rahatlığına bayılacaksınız. Süresiz oluşu sayesinde istediğiniz zaman kullanmaya başlayabilir, günlük planlarınızı, notlarınızı ve hedeflerinizi kolayca organize edebilirsiniz.

Linki burada

Matt Notebook 2026 Yılı Haftalık Kare Ajanda - 12 Aylık Fiyonk

Matt Notebook 2026 Yılı Haftalık Kare Ajanda - 12 Aylık Fiyonk

Linki burada

Diğer ajanda modellerine göz atmak isterseniz linki burada

Kullanıcı yorumu;

Benim için yeni yıl demek ajanda demek. Ve ajanda da tek adresim sizsiniz 💗 bugün kargom geldi harika bir ajanda, hediyeniz için ayrıca teşekkür ederim 🙏 ✨☀️�

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın