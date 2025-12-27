Türkolog Iraz Gülbay Anlattı: Ekmeği Neden Öpüp Başımıza Koyarız?

Ekmek, kültürümüzde sadece bir besin maddesi olmanın ötesinde, emeğin sembolü olarak kabul edilmiştir. Ekmeğin üretimi başlı başına bir yolculuk. Bu nedenle ekmeğe verilen değer de büyük. Peki yerde gördüğümüz bir ekmeği öpüp başımıza koymamızın sebebini ve tam olarak nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Türk dili, kültürü ve tarihi ile ilgili verdiği bilgilerle genel kültürümüze genel kültür katan Iraz Gülbay, ekmeğin Türk kültüründeki yerini ve önemini anlattı.