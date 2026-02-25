onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İngiltere'ye Giden Bir Türk Kullanılan İlginç Musluk Tasarımını Gösterdi

İngiltere'ye Giden Bir Türk Kullanılan İlginç Musluk Tasarımını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 11:56 Son Güncelleme: 25.02.2026 - 11:59

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin kendine özgü alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklar, genellikle tarihsel süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve günlük yaşamın her alanında görülüyor.bTarih boyunca biriken deneyimler, her ülkenin kendine has bir kimliğe ve karaktere sahip olmasını sağlıyor. Bu nedenle, bir ülkenin alışkanlıkları, o ülkenin tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtır bir anlamda. 

İngiltere'ye giden bir Türk, biri çok sıcak biri çok sıcak akan iki ayrı muslukla karşılaştı. Kullanılan sistem pek çok kişide şaşkınlık yarattı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2026...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu garip tasarımın arkasındaki neden ne?

Peki bu garip tasarımın arkasındaki neden ne?

Eskiden İngiltere'deki evlerin çoğunda, çatı katlarında devasa su depoları bulunurdu. Soğuk su doğrudan şebekeden (içilebilir temizlikte) gelirken, sıcak su bu depolarda bekletilir ve ısıtılırdı. Bu depolardaki su zamanla kirlenebilir, paslanabilir hatta içine giren kuş veya fareler yüzünden bakteri yuvası haline gelebilirdi. İngiliz yasaları, içilebilir temiz soğuk suyun, kirlenme ihtimali olan sıcak suyla aynı boruda karışmasını yasaklamıştı. Bu yüzden musluklar tamamen birbirinden ayrıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın