Celal Şengör ve Fatih Altaylı, İlber Ortaylı İçin Düzenlenen Anma Töreninde Yan Yana Görüntülendi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 11:17

Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek. Ortaylı, ikindi namazının ardından Fatih Camii haziresinde defnedilecek.

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek olan anma törenine Prof. Dr. Celal Şengör ve Gazeteci Fatih Altaylı'nın beraber katıldığı görüntülendi.

Türkiye'nin duayen tarihçisi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni bugün düzenleniyor.

Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi’nde yapılıyor. Saat 11.00'de başlayacak olan törene ünlü isimler akın etti. Galatasaray Başkanı Dursun ÖzbekCHP Genel Başkanı Özgür ÖzelAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Candan Erçetin anma törenine gelen isimlerden oldu. 

Prof. Dr. Celal Şengör ve Gazeteci Fatih Altaylı da anma töreni öncesinde yan yana görüntülendi.

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, törene gelenlere teşekkür ederek 'Bu kadar sevildiğini bilmek bizi çok mutlu ediyor, yüzümüzü güldürüyor. Çok sağ olun geldiğiniz için' ifadelerini kullandı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
