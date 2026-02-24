onedio
Polonyalı Bir İçerik Üreticisi Polonyalı Kadınların Türk Erkeklerini Neden Beğendiklerini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
24.02.2026 - 17:37

Türk dizilerinin tüm dünyada popüler olmasıyla birlikte Türk kadınlarının güzelliği tüm dünyada konuşulmaya başlanırken, erkeklerimizin de dizilerde sıkça öne çıkarılan cesur ve romantik yanları dikkat çekiyor. Öyle ki sosyal medyada turistlerin gizlice Türk erkeklerini günlük yaşamları sırasında kaydedip paylaştıkları videolar bir dönem akıma dönüştü. 

Polonyalı bir içerik üreticisi, ülkesindeki kadınların gözünden Türk erkeklerini anlattı. 'Polonyalı kadınların Türk erkeklerini sevme sebepleri' başlığıyla paylaştığı video özellikle Türk erkeklerinin ilgisini çekti.

Videodaki hanımefendiye göre Polonyalı kızların Türk erkeklerini sevmesinin 3 temel sebebi varmış:

  • Romantik olmaları: Kadınlara karşı ilgili ve nazik davranmaları, onlara kendilerini özel hissettirmeleri.

  • Cesur olmaları: Herhangi bir sorun karşısında hemen harekete geçmeleri, korkusuzca 'savaşa' girmeye hazır olmaları. Bu durum kadınlara güven veriyormuş.

  • Yakışıklı bulmaları: Polonya’da sarışın erkeklerin çok olduğunu, bu yüzden Türk erkeklerinin esmer ve sakallı hallerinin onlara çok çekici geldiğini söylüyor.

