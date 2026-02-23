onedio
Amerika'da Hemşirelik Yapan Bir Kadın Diğer Ülkelerden Farklı Olan Yanlarını Anlattı

Amerika'da Hemşirelik Yapan Bir Kadın Diğer Ülkelerden Farklı Olan Yanlarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2026 - 08:41

Son dönemde pek çok alanda farklı alanda çalışan gençler, yurt dışındaki iş imkanlarını değerlendirmeye çalışıyor. Bunların başında da sağlık çalışanları geliyor. Doktorların çalışma imkanları ve maaşları konusunda en çok öne çıkan da, tartışmalı bir sağlık sistemine sahip olan ABD geliyor. 

ABD'de hemşirelik yapan bir kadın, orada hemşire olmanın avantajlarını anlattı. ABD'de hemşireliği diğer ülkelerdeki hemşirelerin çalışma koşulları ile karşılaştıran kadının videosu, özellikle sağlık çalışanlarının dikkatini çekti.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202485366...
Peki diğer ülkelerde hemşirelerin koşulları nasıl?

Peki diğer ülkelerde hemşirelerin koşulları nasıl?

  • Kan Alma ve Damar Yolu: Çoğu ülkede kan almak, damar yolu açmak ve serum takmak hemşirenin en temel rutinidir. ABD'de bu işler için özel 'flebotomi' ekipleri veya teknisyenler olsa da, diğer yerlerde bu yük tamamen hemşirenin omuzlarındadır.

  • Vitallerin Takibi: Ateş, nabız, tansiyon gibi yaşamsal bulguları (vitalleri) ölçmek genellikle hemşirenin sorumluluğundadır. Bazı hastanelerde yardımcı personeller olsa da veri girişi ve takibi yine hemşirededir.

  • Eczane ve Depo Süreçleri: Videoda bahsedilen 'ilaç almaya gitmeme' durumu pek çok yerde lükstür. Hemşireler genellikle eczaneden ilaçları kendileri teslim alır, eksilen malzemeleri depodan kendileri çeker ve stok takibi (düşümü) yaparlar.

  • Bakım Verilmesi: Hastanın alt temizliği, banyosu ve genel öz bakımı; profesyonel hasta bakıcı sayısının az olduğu ülkelerde doğrudan hemşireler tarafından veya onların gözetiminde yapılır.

  • Fazla Mesai: Diğer ülkelerde, özellikle personel eksikliği olan bölgelerde, 24 saatlik nöbetler veya haftalık 40 saatin çok üzerine çıkan çalışma süreleri oldukça yaygındır.

  • Yan Haklar ve Değer Görme: Ücretsiz kaliteli kahve/çay gibi küçük motivasyon unsurları her hastanede bulunmayabilir. Ayrıca videonun sonunda vurgulanan 'değerli hissetme' konusu; maaş dengesi, toplumsal statü ve iş yükü nedeniyle birçok ülkede hemşirelerin en çok yakındığı noktadır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
