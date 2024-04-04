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Kadir Gecesi Mesajları 2024! Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel Resimli Kadir Gecesi Mesajları

Kadir Gecesi Mesajları 2024! Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel Resimli Kadir Gecesi Mesajları

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.04.2024 - 19:52

Tüm Müslüman alemin tarafından coşkuyla karşılanan on bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldı. İslam dini için en önemli kabul edilen zamanlardan; kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s.) indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi gelip çattı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan mübarek Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma akşam idrak edilecek. Ellerin Allah'a açıldığı, yüreklerin dualarla buluştuğu bu özel gecede sevdiklerine Kadir Gecesi mesajı yollamak isteyenler için için birbirinden güzel kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı, resimli, anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını derledik. 

İşte, Kadir Gecesine özel hadisler, sözler ve mesajlar...

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Kadir Gecesi Mesajları 2024

Kadir Gecesi Mesajları 2024

Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde huzur ve mutluluk daim olsun.

Bir damla tövbe, bir umut ışığı, bir dua niyazı, Kadir Gecesi'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!

O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. Kadir Suresi. Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..

Dualı Kadir Gecesi Mesajları

Dualı Kadir Gecesi Mesajları

Dualarımızın kabul olduğu bu mübarek Kadir Gecesi'nde, tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için dua edelim. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun.

Kadir Gecesi, günahların affı için önemli bir fırsattır. Bu mübarek gecede dualarımızı eksik etmeyelim ve Allah'ın merhametine sığınalım. Dualarımızın kabul olması dileğiyle.

Kadir Gecesi, müminlerin en hayırlı gecesidir. Bu gece dualarımızla Allah'a yakınlaşalım ve O'nun rahmetinden bolca nasiplenelim. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerinde olsun.'

Kadir Gecesi, insanlığın kurtuluşu için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gece dualarımızı yükseltelim ve dünya barışı, insanlık için huzur ve mutluluk için dua edelim.

Uzun Kadir Gecesi Mesajları

Uzun Kadir Gecesi Mesajları

Kadir Gecesi, hayatımızın dönüm noktalarından biridir. Bu gece dualarımızla geleceğimize yön verip, hayırlı işler yapmayı dileyelim.

Kadir Gecesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir gecedir. Bu gece dualarımızla sevdiklerimize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve sağlık dilemeyi unutmayalım.

Kadir Gecesi, Allah'ın lütfettiği büyük bir nimettir. Bu gece dualarımızda O'na şükürlerimizi sunup, O'nun rızasını kazanmaya çalışalım.

Kadir Gecesi, insanların kalplerindeki kötü duyguları silip, onları iyiye ve güzele yönlendiren bir gecedir. Bu gece dualarımızla kalplerimizi arındırmayı ve hayatımızı düzgün bir şekilde yaşamayı dileyelim.

Kadir Gecesi, hayatımızda olup biten her şeyin hayırlısına yönelmesi için dua etmemiz gereken bir gecedir. Bu gece dualarımızla hayatımıza anlam katarak, hayırlı işler yapmayı dileyelim.

Resimli Kadir Gecesi Mesajları

Resimli Kadir Gecesi Mesajları

Ya rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasın Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..

Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.

Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim..

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

En Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları

En Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz.'Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm İslam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

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En Güzel Kadir Gecesi Mesajları

En Güzel Kadir Gecesi Mesajları

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Kadir Gecesi'nin rahmetini bizlerden esirgeme. Bu gece edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah.

Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz.

Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler

Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler

'Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir.' (Kadir: 97/1-5)

'Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız.' (Duhan: 44/3)

Kadir Gecesine Özel Hadisler

Kadir Gecesine Özel Hadisler

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk' (el-Furkan 25/32).

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!' diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

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