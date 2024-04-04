Kadir Gecesi Mesajları 2024! Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel Resimli Kadir Gecesi Mesajları

Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde huzur ve mutluluk daim olsun.

Bir damla tövbe, bir umut ışığı, bir dua niyazı, Kadir Gecesi'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!

O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. Kadir Suresi. Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..