Kadir Gecesi Mesajları 2024! Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel Resimli Kadir Gecesi Mesajları
Kadir Gecesi Mesajları 2024! Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel Resimli Kadir Gecesi Mesajları
Tüm Müslüman alemin tarafından coşkuyla karşılanan on bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldı. İslam dini için en önemli kabul edilen zamanlardan; kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s.) indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi gelip çattı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan mübarek Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma akşam idrak edilecek. Ellerin Allah'a açıldığı, yüreklerin dualarla buluştuğu bu özel gecede sevdiklerine Kadir Gecesi mesajı yollamak isteyenler için için birbirinden güzel kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı, resimli, anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını derledik.
İşte, Kadir Gecesine özel hadisler, sözler ve mesajlar...
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Kadir Gecesi Mesajları 2024
Dualı Kadir Gecesi Mesajları
Uzun Kadir Gecesi Mesajları
Resimli Kadir Gecesi Mesajları
En Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları
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En Güzel Kadir Gecesi Mesajları
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