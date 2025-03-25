Kadir Gecesi Duaları ve İbadetleri Nelerdir? İşte Kadir Gecesi Duasının Okunuşu ve Anlamı

Kadir Gecesi, İslam takvimine göre Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan ve İslam inancında oldukça büyük bir öneme sahip olan özel bir gecedir. Kadir Gecesi'nin tarihi her yıl, İslam takvimine göre değişiklik gösterir. Hicri takvim, Ay'ın hareketlerine dayandığı ve Miladi takvimden 10-12 gün daha kısa olduğu için her yıl Kadir Gecesi'nin tarihi de 10-12 gün geriye gelir.

Kadir Gecesi bu yıl, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba gününe rastlamaktadır. Bu gece, dini bir hüküm ve yüceliği temsil etmesi, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması nedeniyle Müslümanlar için büyük bir önem taşır.