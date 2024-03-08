Faziletleri Saymakla Bitmeyen Ramazan Duaları: İşte Ramazan Ayında Okunacak Dualar ve Sureler
Faziletleri Saymakla Bitmeyen Ramazan Duaları: İşte Ramazan Ayında Okunacak Dualar ve Sureler
On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Tüm Müslüman aleminin büyük bir heyecan ve coşkuyla kavuşmayı beklediği Ramazan, bu yıl 30 gün sürecek. 9 Nisan Salı günü son oruç tutulacak ve beraberinde bu mübarek ayın bayram heyecanı yaşanacak. İslamiyet'in öğretilerine göre, insanların birbirlerine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmaları, yardımlaşmanın ve dayanışmanın artması gereken bugünlerde ibadet etmenin de önemi artıyor. Ayrıca, bu ay boyunca yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olacağına inanılıyor. Bu nedenle, Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yenilenme süreci olarak kabul edilir. Peki, Ramazan'da hangi dualar okunmalı?
İşte, Ramazan'da okunması gereken dualar ve anlamları...
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Yılın en kutsal ayı Ramazan'a kavuşmanın heyecanıyla ay boyunca okunması faziletli bazı dualar vardır!
Özellikle Kadir Gecesi gibi önemli gecelerde okunan dualar, İslam inancına göre kişiye büyük sevaplar kazandırır.
Ramazanın Birinci Günü Okunan Dua
İkinci Ramazan Duası
Üçüncü Ramazan Duası
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Dördüncü Ramazan Duası
Beşinci Ramazan Duası
Ramazan ayı boyunca okunan bazı özel duaların faziletleri ise şu şekildedir.
Tövbe Duası
Yemek duası
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Şükür Duası
Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Okunuşu ve Anlamı
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