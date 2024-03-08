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Faziletleri Saymakla Bitmeyen Ramazan Duaları: İşte Ramazan Ayında Okunacak Dualar ve Sureler

Faziletleri Saymakla Bitmeyen Ramazan Duaları: İşte Ramazan Ayında Okunacak Dualar ve Sureler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.03.2024 - 20:50

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Tüm Müslüman aleminin büyük bir heyecan ve coşkuyla kavuşmayı beklediği Ramazan, bu yıl 30 gün sürecek. 9 Nisan Salı günü son oruç tutulacak ve beraberinde bu mübarek ayın bayram heyecanı yaşanacak. İslamiyet'in öğretilerine göre, insanların birbirlerine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmaları, yardımlaşmanın ve dayanışmanın artması gereken bugünlerde ibadet etmenin de önemi artıyor. Ayrıca, bu ay boyunca yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olacağına inanılıyor. Bu nedenle, Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yenilenme süreci olarak kabul edilir. Peki, Ramazan'da hangi dualar okunmalı? 

İşte, Ramazan'da okunması gereken dualar ve anlamları...

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Yılın en kutsal ayı Ramazan'a kavuşmanın heyecanıyla ay boyunca okunması faziletli bazı dualar vardır!

Yılın en kutsal ayı Ramazan'a kavuşmanın heyecanıyla ay boyunca okunması faziletli bazı dualar vardır!

Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir zaman dilimidir ve bu dönem boyunca okunması özellikle sevap kazandıran bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların bazıları belirli özel günler ve geceler için önerilirken, kimilerinin ise Ramazan ayının tamamında okunması tavsiye edilir. Bu dualar, kişinin manevi huzurunu artırırken aynı zamanda Ramazan ayının ruhani atmosferine de katkıda bulunur. 

Ramazan ayının manevi atmosferi, okunan bu dualarla daha da güçlenir. Dualar, kişinin iç dünyasında bir huzur ve dinginlik yaratırken, aynı zamanda Ramazan ayının ruhani değerini de artırır. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca okunması tavsiye edilen dualar, İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir.

Özellikle Kadir Gecesi gibi önemli gecelerde okunan dualar, İslam inancına göre kişiye büyük sevaplar kazandırır.

Özellikle Kadir Gecesi gibi önemli gecelerde okunan dualar, İslam inancına göre kişiye büyük sevaplar kazandırır.

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak kabul edilir ve bu gece okunan duaların, diğer zamanlarda okunan dualardan daha fazla sevap getirdiği düşünülür. 

Ramazan ayı boyunca okunan dualar arasında ayrıca 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni de affet' anlamına gelen 'Allahümme inneke afüvvün tuhibbul afve fa'fu anni' duası da bulunur. Bu dua, Ramazan ayının son on gününde özellikle teravih namazlarının ardından okunur. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, iftar ve sahur vakitlerinde de belirli dualar okurlar. İftar duası, orucun açılacağı vakti belirtirken, sahur duası ise orucun başlayacağı vakti işaret eder. Bu dualar, orucun kabul olması ve kişinin manevi huzurunun artması için okunur. 

Peki, Ramazan ayında hangi dualar okunmalıdır? Bu duaların Arapça ve Türkçe okunuşları nelerdir? İşte Ramazan ayı duaları 👇

Ramazanın Birinci Günü Okunan Dua

Ramazanın Birinci Günü Okunan Dua

“Allahummec’al siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’el-gâimîn ve nebbihnî fîhi an nevmet’il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh’el-âlemin ve’fu annî ya âfiyen an’il-mucrimîn.”

Ramazan Duasının Türkçe Meali

“Allah’ım! Bu günde tutuğum orucu (gerçek) oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi (gerçek) ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçluları affeden (Rabbim)!”

İkinci Ramazan Duası

İkinci Ramazan Duası

'Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li- giraeti ayatike bi- rahmetike ya erham' er rahimin.'

Ramazan Duasının Türkçe Okunuşu

'Allah'ım! Bugünde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bugünde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.'

Üçüncü Ramazan Duası

Üçüncü Ramazan Duası

'Allahumme habbib ileyye fih' il- ihsan, ve kerrih ileyye fih' il- fusuge ve'l- isyan, ve harrim aleyye fih' is- sehate ve'n- niran, bi- avnike ya ğiyas' el- musteğisin.'

Ramazan Duasının Türkçe Anlamı

'Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.'

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Dördüncü Ramazan Duası

Dördüncü Ramazan Duası

'Allahumme tahhirni fihi min' ed- denesi ve' l- egdar, ve sabbirni fihi ala kainat' il- egdar, ve veffigni fihi li' t- tuga ve suhbet' el- ebrar, bi- avnike ya gurrete ayn' il- mesakin.'

Ramazan Duasının Türkçesi

'Allah'ım! Bugünde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bugünde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru! Amin.'

Beşinci Ramazan Duası

Beşinci Ramazan Duası

'Allahummec' al sa' yi fihi meşkuran ve zenbi fihi mağfuran ve ameli fihi magbulen ve aybi fihi mestura, ya esme' as- samıin.'

Ramazan Duasının Türkçe Meali

'Allah'ım! Bugün de çabalarımı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı! Amin.'

Ramazan ayı boyunca okunan bazı özel duaların faziletleri ise şu şekildedir.

Ramazan ayı boyunca okunan bazı özel duaların faziletleri ise şu şekildedir.

  • Tövbe İstiğfar Duası: Bazı İslami kaynaklara göre, her oruca ayrı niyet gibi her günaha ayrı tövbe etmek gerekir. Ramazan'da tövbe kabul kapıları açıktır. Bu nedenle Ramazan ayında tövbe etmenin faziletleri saymakla bitmez. 

  • Yemek Duası: Tüm ailenin bir araya geldiği, küslerin barıştığı, gönüllerin huzur, ibadet ve iyilikle dolduğu Ramazan sofralarında dua etmek de bir hayli önemlidir. Yemek duası da sofraların birliği, bolluk ve bereketi için okunur. 

  • Şükür Duası: Bereketiyle gelen Ramazan'da şükür duası okumanın faziletleri arasında Allah'a verdiği nimetler ve tüm güzelliklere şükrederek rızkı artırmak vardır. Geçim sıkıntılarına, iç huzura ve nefs hakim olmayı sağlar. 

  • Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina): Salat-ı Tefriciye dualarından biridir ve Hz. Peygamber'e salat ve selam edilen bir duadır. 'Seslenmek, istemek ve çağırmak' anlamına gelen Salat-ı Münciye, Hz. Peygamber'i aracı tutarak onun vesilesiyle Allah'tan istemek manasıyla duaların kabulu için okunur. 

İşte, Ramazan'da okunması faziletli dualar 👇

Tövbe Duası

Tövbe Duası

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

Tevbe İstiğfar Duasının Türkçe Okunuşu

'Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi.'

Yemek duası

Yemek duası

'Elhamdü lillahillezi et’amena ve sekana ve cealena müslimin Elhamdü lillahi hamden kesiran mübareken fihi, ğayra mekfiyyin, ve la müveddein ve la müsteğnen anhü Rabbena.

El-Hamdü lillahillezi et‘ameni hazat-taame ve razakanihi min ğayri havlin vela kuvvetin'

Yemek Duasının Türkçe Okunuşu

'Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. 

Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.' (Ebu Davud, Libas 1; Tirmizî, Da’avât 55)'

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Şükür Duası

Şükür Duası

'Allah'ın verdiği sağlığa, ilme, akla, rızka, nimetlere, aileye ve tüm güzelliklere şükretmek gerekir. Ayrıca aldığımız her nefes için Rabbimize şükretmek ve Hz. Peygamber'in verdiği güzel haberlere de şükretmek gerekir. Yaşantımızı onurlu, sağlıklı, mutlu, iyilik ve güzelliklerle sürdürmek için edilecek şükür duasının okunuşu ise şu şekildedir: 

Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.'

Şükür Duasının Türkçe Okunuşu

Rabbim, senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. (Tirmizi 89)

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Okunuşu ve Anlamı

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Okunuşu ve Anlamı

'Allaahumme salli ala seyyidina Muhammedin, salaten tüncina biha min cemıil ehvaali afat, ve takdi lena biha cemi'al hacat, ve tutahhiruna biha min cemi'isseyyi'aat ve terfe'una biha a'ledderecaat, ve tübelliğuna biha aksa'l gayat, min cemi'il hayrati fi'l hayâati ve ba'del memaat.'

Salat-ı Münciye Türkçe Meali

'Allah'ım Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki o salat vesilesiyle bizi tüm korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.'

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