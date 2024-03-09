Ramazan'da Hangi Tespihler Çekilir? Ramazan Ayında Çekilecek Tespihler ve Zikirler Nelerdir?

Hz. Muhammed (S.A.V.) 'Ramazan'da her kim tespih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.' sözleyle tespih çekmenin önemini belirtmiştir.

Bu nedenle mübarek Ramazan ayı boyunca her gün tespih çekmeye özen gösterilir. Doğru kurallara ve günlere göre çekilecek tespihler ve zikirler ise şu şekildedir 👇