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Ramazan'da Hangi Tespihler Çekilir? Ramazan Ayında Çekilecek Tespihler ve Zikirler Nelerdir?

Ramazan'da Hangi Tespihler Çekilir? Ramazan Ayında Çekilecek Tespihler ve Zikirler Nelerdir?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:35

Ramazan, bin aydan daha kıymetli olan ve oruç tutmanın farz kılındığı mübarek bir aydır. Bu ayda yapılan ibadetlerin faziletinin diğer aylardan daha fazla olduğu kabul edilir. Rızık kapılarının ardına kadar açıldığı, bağışlanma ve huzurun hüküm sürdüğü Ramazan ayında, dua etmek ve tespih çekmek büyük bir önem taşır. Ancak, Ramazan ayı süresince her gün için belirli bir tespih önerisi mevcuttur. Dini kaynaklarda belirtilen ve alimler tarafından önerilen Ramazan tespihleri, gün içinde ya da namaz vakitlerine bağlı olarak çekilir. Peki, Ramazan'da hangi tespihler çekimelidir? Ramazan'da günlere göre çekilecek tesbihatler nelerdir? 

İşte Ramazan'da çekilecek zikirler ve tespihler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazanda Tespih Çekmenin Faziletleri Nelerdir?

Ramazanda Tespih Çekmenin Faziletleri Nelerdir?

Hz. Muhammed (S.A.V.) 'Ramazan'da her kim tespih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.' sözleyle tespih çekmenin önemini belirtmiştir. 

Bu nedenle mübarek Ramazan ayı boyunca her gün tespih çekmeye özen gösterilir. Doğru kurallara ve günlere göre çekilecek tespihler ve zikirler ise şu şekildedir 👇

Ramazan'ın Belirli Günlerinde Çekilecek Tespihler

Ramazan'ın Belirli Günlerinde Çekilecek Tespihler

Ramazan ayının belirli dönemlerinde çekilebilecek tespihler bazı hadis-i şeriflerde ve kaynaklarda özel olarak tavsiye edilmiştir. 

  • Ramazan'ın 1 ile 10. günleri arasında: 100 defa olmak üzere 'Ey iman edenlerin en merhametlisi' anlamına gelen 'Ya Erhamerrahimin' tespihi çekilebilir. 

  • Ramazan'ın 11 ile 20. günleri arasında: 100 defa olmak üzere 'Ey günahları bağışlayan' anlamına gelen 'Ya Gaffarez Zünü' tespihi çekilebilir. 

  • Ramazan'ın 21 ile 29. günleri arasında: 100 defa olmak üzere 'Ey iyileri koruyan' anlamına gelen 'Ya Atikarrikab' tespihi çekilebilir.

Ramazan Ayı Boyunca Her Gün Çekilecek Tespihler

Ramazan Ayı Boyunca Her Gün Çekilecek Tespihler

Ramazan ayı boyunca gün ayırt etmeksizin her gün çekilebilecek tespihler ve zikirler şu şekildedir: 

  • Günde 100 defa 'Ey yüze Allah’ım senden af diliyorum.' anlamına gelen 'Estagfirullahel el azim' 

  • Günde 100 defa 'Sen bütün eksik ve kusurlardan münezzehsin. Bütün hamdu Senalar sanadır.' anlamına gelen 'Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber'

  • Günde 33 defa 'Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.' anlamına gelen 'Hasbunallahu ve nimel vekil' 

  • Günde 11 defa 'Allah’ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle.' anlamına gelen 'Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’ fu anna'

  • Günde 11 defa 'Rabbim affet ve merhamet et, sen affedenlerin en hayırlısısın.' anlamına gelen 'Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin'

  • Günde 11 defa 'Allah’ım dünya üzerindeki bütün insanların kalbini iman ve İslam’ a aç.' anlamına gelen 'Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam' tespih çekilebilir.

Ramazan'da Günlere Göre Çekilecek Tespihler

Ramazan'da Günlere Göre Çekilecek Tespihler

Ramazan ayı boyunca yapılacak ibadetlerin ve duaların faziletleri çok fazladır. Bu nedenle her güne özel bir tespih önerisi de bulunmaktadır. 

İşte, Ramazanda günlere göre okunacak tespihler ve zikirler: 

  • Pazartesi: 1000 defa 'Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.' anlamına gelen 'La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym' tespihi çekilebilir. 

  • Salı: 100 kez 'Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.' anlamına gelen 'Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül' zikredilebilir.

  • Çarşamba: 1000 defa 'Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.' anlamına gelen 'Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı' tespihi çekilebilir.

  • Perşembe: 1000 defa 'Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.' anlamına gelen 'Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym' zikredilebilir.

  • Cuma: 1000 defa 'Ya Allah' tespihi çekilebilir. 

  • Cuma: İşlerinde kolaylık için 1000 defa 'Ya Vali', dertten ve maddi dardan kurtulmak için 1000 defa 'Ya Darr', dileğine kavuşmak için 'Ya Veliyyü Ya Allah' veya hayırlı dilekler için namazdan önce 100 defa 'Ya Allah, Ya Hu' tespihi çekilebilir.

  • Cumartesi: 1000 kez 'La İlahe İllallah' kelime- i tevhidi çekilebilir.

  • Pazar: 1000 defa 'Ya Hayyu ya Kayyum' zikredilerek Allah'ın isimleri tespih çekilebilir.

Ramazan'da Çekilecek En Faziletli Tespihler ve Zikirler

Ramazan'da Çekilecek En Faziletli Tespihler ve Zikirler

Her gün okumanın hayırlı olduğu ifade edilen en özel tespihler: 

  • Her gün mutlaka ibadetlerin ardından olmak şartıyla 100 defa 'La İlahe İllallah' kelime- i tevhidi çekilmelidir.

  • Tüm ümmet için af dilemek ve Allah'a sığınmak için 'Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle.' anlamına gelen 'Allahummerham ummete Muhammed' tespihi çekilebilir. 

Yine benzer bir anlama gelen 'Allahummağfir ummete Muhammed' zikri de (Allah’ım ümmeti Muhammedi affeyle) günde 100 kere okunabilir. 

  • Günde 11 defa 'Allah’ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et.' anlamına gelen 'Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik' sözleri zikredilebilir.

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