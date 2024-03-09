Esma-Ül Hüsna Nedir? İşte Esma-Ül Hüsna'nın Okunuşu ve Allah'ın 99 İsminin Anlamı

34- El-Azîm: 'Zatı, adı, sıfatı ve fiilleri itibarıyla pek yüce '
35- El-Gafûr: 'Çok affeden, bağışlayan'
36- Eş-Şekûr: 'İbadet eden kullarına mükafat veren, her itaati ödüllendiren'
37- El-Ali: 'Yüceler yücesi, şanı, şerefi, izzeti yüce olan'
38- El-Kebîr: 'Büyüklükte benzeri olmayan, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük'
39- El-Hafîz: 'Varlıkları yok olmaktan koruyan'
40- El-Mukît: 'Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, yapılanları bilen, koruyan, mükafatlandıran'
41- El-Hasîb: 'İnsanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken'
42- El-Celîl: 'Celal ve azamet sahibi'
43- El-Kerîm: 'Çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan'
44- Er-Rakîb: 'Kontrolü altında tutan, haberdar olan, murakabe edip koruyan'
45- El-Mucîb: 'Duaları, istekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren'
46- El-Vâsi: 'Rahmet, kudret ve ilim ile her şeyi kuşatan, tüm yarattıklarına rızık ve nimet veren''
47- El-Hakîm: 'Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan'
48- El-Vedûd: 'Müminleri çok seven, salih kulları tarafından çok sevilen'
49- El-Mecîd: 'Her türlü övgüye layık bulunan, çok şerefli, çok itibarlı'
50- El-Bâis: 'Kıyamet günü ölüleri dirilten, kabirlerinden kaldırıp mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak insanlara peygamberler gönderen, kıyamette şahitler getiren'
51- Eş-Şehîd: 'Her zaman her yerde her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdar olan. Hiçbir şey kendisinden gizlenmeyen, bütün sırlara vakıf olan'
52- El-Hakk: 'Varlığı, ilah ve rab oluşu, hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar, mülk sahibi, yok olmayan, hiç değişmeden duran'
53- El-Vekîl: 'Güvenilen, koruyan, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisi'
54- El-Kavi: 'Kudretli, kuvvetli, her şeye gücü yeten, en üstün olan'
55- El-Metîn: 'Çok dayanıklı, acizliği ve zafiyeti olmayan'
56- El-Veli: 'Dost, seven, gözeten, yardım eden'
57- El-Hamîd: 'Her türlü hamd ve senaya layık, çok övülen ve övgüyü hak eden'
58- El-Muhsî: 'İnsanların bütün yaptıklarını, olan biten her şeyi bilen ve koruyan'
59- El-Mübdi: 'Varlıkları ilk defa yaratan'
60- El-Muîd: 'Ölümden sonra tekrar diriltecek, hayatları iade edecek olan'
61- El-Muhyî: 'İhya eden, hayat veren, yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten'
62- El-Mümît: 'Her canlıya ölümü tattıran, canları alan, varlıkların hayatlarına son veren'
63- El-Hayy: 'Ezeli ve ebedi olan, yaşayan, dizi, canlı, ölümsüz'
64- El-Kayyûm: 'Zatı ile kaim olan, ezeli ve ebedi olup her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, ihtiyaçlarını üstlenip koruyan, kollayan
65- El-Vâcid: 'Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.'
66- El-Macîd: 'Kadri ve şanı büyük olan'