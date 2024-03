Esma-Ül Hüsna Nedir? İşte Esma-Ül Hüsna'nın Okunuşu ve Allah'ın 99 İsminin Anlamı

36- Eş-Şekûr: 'İbadet eden kullarına mükafat veren, her itaati ödüllendiren'

40- El-Mukît: 'Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, yapılanları bilen, koruyan, mükafatlandıran'

46- El-Vâsi: 'Rahmet, kudret ve ilim ile her şeyi kuşatan, tüm yarattıklarına rızık ve nimet veren''

47- El-Hakîm: 'Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan'

48- El-Vedûd: 'Müminleri çok seven, salih kulları tarafından çok sevilen'

49- El-Mecîd: 'Her türlü övgüye layık bulunan, çok şerefli, çok itibarlı'

51- Eş-Şehîd: 'Her zaman her yerde her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdar olan. Hiçbir şey kendisinden gizlenmeyen, bütün sırlara vakıf olan'