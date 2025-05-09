CHP’nin Boykot Ettiği Markalardan Espressolab, Boykot Çağrısı Yaptığını İddia Ettiği Kişilere Dava Açıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Bu listenin en çok konuşulan ve en başta olan firması da kahveci Espressolab olmuştu.

Sosyal medyada CHP’nin çağrısı sonrasında yapılan boykot çağrılarına Espressolab’ten karşı atak gelmeye başladı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, firmanın kendilerine boykot çağrısı sebebiyle tazminat davası açtığını duyurdu.