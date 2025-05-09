CHP’nin Boykot Ettiği Markalardan Espressolab, Boykot Çağrısı Yaptığını İddia Ettiği Kişilere Dava Açıyor
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve sonrasına tutuklanmasıyla başlayan süreçte CHP’nin boykot listesine aldığı markaların başında gelen Espressolab, boykot çağrısı yaptığını iddia ettiği kişiler hakkında tazminat davası açmaya başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı dava tebligatını paylaşarak “Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış :D” ifadelerini kullandı.
Espressolab, geçtiğimiz günlerde de CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün hakkında dava açmıştı. Aygün davayı sosyal medya hesabından “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” diyerek duyurmuştu.
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CHP’nin boykot listesinde yer alan Espressolab, kendisi hakkında boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açmaya başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Aygün de kendisine dava açıldığını duyurmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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