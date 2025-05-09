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Sedat Peker Hakkında Bomba İddia: “Devlet Bahçeli ile İki Kere Telefonda Görüştü, Sedat Peker ile MHP Barıştı”

Sedat Peker Hakkında Bomba İddia: “Devlet Bahçeli ile İki Kere Telefonda Görüştü, Sedat Peker ile MHP Barıştı”

Devlet Bahçeli Sedat Peker MHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.05.2025 - 08:16

Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV yayınında Sedat Peker hakkında yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündem yarattı. Sedat Peker ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyadan ‘Türkiye’ye geri dönüş’ temalı paylaşımları hakkında açıklama yapan Timur Soykan, Sedat Peker ile MHP’nin barıştığını, Peker’in Devlet Bahçeli ile iki defa telefonda görüştüğünü belirterek “Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün yolu açılıyor” dedi. 

İşte Sedat Peker - MHP - Devlet Bahçeli haberinin detayları…

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Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında gazeteci Timur Soykan’dan flaş iddialar gündeme getirildi.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında gazeteci Timur Soykan’dan flaş iddialar gündeme getirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e ait bir videoya ilişkin 'Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves.” ifadelerini kullanmasının ardından, Peker ve MHP arasındaki dirsek temasına ilişkin dikkat çeken bir iddia daha ortaya atılmış hatta Sedat Peker’in yakın zamanda yeniden Türkiye’ye dönebileceği belirtilmişti.

Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Timur Soykan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki farklı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Soykan’ın açıklamaları şu şekilde: 

'Birincisi kesinlikle Sedat Peker, MHP ile barıştı.  Peker, gençlik yıllarında Turancı kimliğiyle bilinen bir isim ama MHP ile arasında kopuşlar olmuş ve uzun dönemler temasta bulunmamış birisi. İzzet Ulvi Yönter'in paylaşımıyla artış şunu ilan edebiliriz ki, Sedat Peker MHP ile barıştı ve Peker'in Türkiye'ye gelmesinin yolu açıldı. Bundan yaklaşık 4 yıl önce her sabah YouTube'da iktidarı sarsacak büyük skandalları açıklayan Sedat Peker, çok uzun süre bir sessizliğe bürünmüştü BAE ve Türkiye'nin kararı ile, şimdi de görüyoruz ki Peker'in Türkiye'ye gelişinin yolu çok ciddi bir şekilde açılıyor. Sedat Peker, Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları yaşamaya başladığı ancak henüz hastaneye kaldırılmadığı dönemde Bahçeli ile telefonda görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de bir kez daha Bahçeli ile görüştü. Birkaç kez detaylı bir şekilde konuşuluyor, Sedat Peker de Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Temas yalnızca MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile sınırlı değil, Peker birkaç kez Bahçeli ile görüşme yaptı.”

İşte Timur Soykan'ın Sedat Peker hakkındaki açıklamalarının tamamı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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