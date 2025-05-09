Sedat Peker Hakkında Bomba İddia: “Devlet Bahçeli ile İki Kere Telefonda Görüştü, Sedat Peker ile MHP Barıştı”
Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV yayınında Sedat Peker hakkında yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündem yarattı. Sedat Peker ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyadan ‘Türkiye’ye geri dönüş’ temalı paylaşımları hakkında açıklama yapan Timur Soykan, Sedat Peker ile MHP’nin barıştığını, Peker’in Devlet Bahçeli ile iki defa telefonda görüştüğünü belirterek “Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün yolu açılıyor” dedi.
İşte Sedat Peker - MHP - Devlet Bahçeli haberinin detayları…
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Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında gazeteci Timur Soykan’dan flaş iddialar gündeme getirildi.
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Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker hakkında yeni bir iddiada bulundu.
İşte Timur Soykan'ın Sedat Peker hakkındaki açıklamalarının tamamı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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