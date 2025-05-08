Sedat Peker Türkiye’ye Geri mi Dönüyor? Sürpriz Sedat Peker Paylaşımı Soru İşaretleri Yarattı

Zaman zaman Sedat Peker hakkında yaptığı paylaşımlarla gündem olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sedat Peker için yapılan ve ‘Zamanı var acelesi yok’ yazılı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan MHP’li Yönter “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene” yazdı. Yönter’in bu paylaşımı “Sedat Peker Türkiye’ye mi dönüyor” sorularına neden oldu.