Sedat Peker Türkiye’ye Geri mi Dönüyor? Sürpriz Sedat Peker Paylaşımı Soru İşaretleri Yarattı
Zaman zaman Sedat Peker hakkında yaptığı paylaşımlarla gündem olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sedat Peker için yapılan ve ‘Zamanı var acelesi yok’ yazılı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan MHP’li Yönter “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene” yazdı. Yönter’in bu paylaşımı “Sedat Peker Türkiye’ye mi dönüyor” sorularına neden oldu.
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Sürpriz Sedat Peker paylaşımı: MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından bir kez daha Sedat Peker paylaşımı yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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