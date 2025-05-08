Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabının Erişime Engellenmesi Sosyal Medyada Gündem Yarattı

Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı. Bu karar sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabını Ekrem İmamoğlu'na tahsis ederek 'Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabının erişime engellenmesi sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: