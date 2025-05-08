Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabının Erişime Engellenmesi Sosyal Medyada Gündem Yarattı
Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı. Bu karar sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabını Ekrem İmamoğlu'na tahsis ederek 'Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır' dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun hesabının erişime engellenmesi sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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