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Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Gelen Erişim Engelinden Sonra Yaratıcılıkta Zirveye Oynayan Kullanıcılar!

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Gelen Erişim Engelinden Sonra Yaratıcılıkta Zirveye Oynayan Kullanıcılar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 20:55

50 gündür cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmişti. Profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapan kullanıcıların hesabının kapatıldığını gören X ahalisi, verilen karara tüm timeline'ı İmamoğlu'yla süsleyerek tepki göstermeye karar verdi. 

Buyurun, yaratıcılıkta zirveye oynayan kullanıcılar neler yapmış beraber görelim!

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18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta da evine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ve sonra da hakkında tutuklama kararı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 50 gündür cezaevinde.

18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta da evine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ve sonra da hakkında tutuklama kararı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 50 gündür cezaevinde.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan bugüne dek X hesabı aracılığıyla haber alıyorduk. 

Avukatlarıyla yeni mesajlar ileten Ekrem İmamoğlu cephesinde geçtiğimiz saatlerde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını veri tabanından silmeye karar vermesinden sonra bu sefer de X, İmamoğlu'nun hesabını sildi.

İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını veri tabanından silmeye karar vermesinden sonra bu sefer de X, İmamoğlu'nun hesabını sildi.

Dün gece saatlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldığı ortaya çıktı. 

Bunun üzerine devreye giren ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabını Ekrem İmamoğlu'na tahsis ederek 'Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır' açıklamasında bulunmuştu. 

Elçin Sangu gibi ünlü isimlerin de arasında olduğu binlerce kişi ise İmamoğlu'na getirilen erişim engeline X hesabında yaptığı profil fotoğrafı değişikliğiyle tepki göstermişti.

Profil fotoğrafını İmamoğlu'nun X'teki fotoğrafı yapan Elçin Sangu'nun desteğinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

X'in erişim engeli kararı saatler geçtikçe iyice ters tepti. Profil fotoğrafını İmamoğlu yaptığı için hesabı kapatılan kullanıcılar olduğunu gören ahali tüm timeline'ı İmamoğlu'yla süslemeye karar verdi.

X'in erişim engeli kararı saatler geçtikçe iyice ters tepti. Profil fotoğrafını İmamoğlu yaptığı için hesabı kapatılan kullanıcılar olduğunu gören ahali tüm timeline'ı İmamoğlu'yla süslemeye karar verdi.

Geçtiğimiz dakikalarda, Hayko Cepkin de 'İmamoğlu'nun binbir hali' akımına katıldı. Kendi ikonik makyaj ve görünümünü İmamoğlu'na uygulayan Hayko Cepkin, profil fotoğrafında değişikliğe gitmedi fakat yukarıda gördüğünüz, hafızalarımızdan uzunca bir süre silinmeyecek o fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. 

Ünlüler bir yana, karara tepesi atan X kullanıcıları da yaratıcılıkta zirveye oynadı bu arada... Hazırsanız gelin, şimdiye dek profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapan ve İmamoğlu'nu kılıktan kılığa sokan bazı kullanıcılar erişim engeline nasıl tepki vermiş beraber görelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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