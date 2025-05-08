Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Gelen Erişim Engelinden Sonra Yaratıcılıkta Zirveye Oynayan Kullanıcılar!
50 gündür cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmişti. Profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapan kullanıcıların hesabının kapatıldığını gören X ahalisi, verilen karara tüm timeline'ı İmamoğlu'yla süsleyerek tepki göstermeye karar verdi.
Buyurun, yaratıcılıkta zirveye oynayan kullanıcılar neler yapmış beraber görelim!
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18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta da evine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ve sonra da hakkında tutuklama kararı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 50 gündür cezaevinde.
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İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını veri tabanından silmeye karar vermesinden sonra bu sefer de X, İmamoğlu'nun hesabını sildi.
X'in erişim engeli kararı saatler geçtikçe iyice ters tepti. Profil fotoğrafını İmamoğlu yaptığı için hesabı kapatılan kullanıcılar olduğunu gören ahali tüm timeline'ı İmamoğlu'yla süslemeye karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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