Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Gelen Erişim Engelinden Sonra Yaratıcılıkta Zirveye Oynayan Kullanıcılar!

Dün gece saatlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine devreye giren ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabını Ekrem İmamoğlu'na tahsis ederek 'Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır' açıklamasında bulunmuştu.

Elçin Sangu gibi ünlü isimlerin de arasında olduğu binlerce kişi ise İmamoğlu'na getirilen erişim engeline X hesabında yaptığı profil fotoğrafı değişikliğiyle tepki göstermişti.