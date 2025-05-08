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Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı: 69 Yaşındaki Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel'den Korkutan Paylaşım!

Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı: 69 Yaşındaki Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel'den Korkutan Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 19:47

Efsane sanatçı Nazan Öncel, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından sevenlerini korkutacak bir paylaşımda bulundu. Hastane odasından pozunu paylaşan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldığını duyurduktan sonra sağlık durumunu açıkladı.

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Besteleri ve şarkılarıyla senelerdir kulağımızın pasını silen, Türk pop müziğinin asi kraliçesi Nazan Öncel, Türkiye'nin en başarılı kadın şarkıcılarından biri şüphesiz!

Besteleri ve şarkılarıyla senelerdir kulağımızın pasını silen, Türk pop müziğinin asi kraliçesi Nazan Öncel, Türkiye'nin en başarılı kadın şarkıcılarından biri şüphesiz!

'Geceler Kara Tren', 'Nereye Böyle', 'Gidelim Buralardan', 'Hay Hay', 'Aşkım Baksana Bana' ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran, son zamanlarda da kendince yeni çağa uymaya çalışarak çıkardığı şarkılarla dikkat çeken Nazan Öncel, hayatımıza girdiği günden beri konserlerine hız kesmeden devam ediyor.  

69 yaşındaki sanatçının konser programı hala çok yoğun ve sahnelerinden de anlaşılacağı üzere hala çok sağlıklı ve formda gözüküyor.

Fakat bu sefer sevenlerini endişelendiren bir gelişmeyle gündemde kendisi.

Fakat bu sefer sevenlerini endişelendiren bir gelişmeyle gündemde kendisi.

Normal şartlarda yarın (9 Mayıs Cuma günü) IF Beşiktaş'ta sahne alması planlanan Nazal Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konserini ertelediğini duyurdu. 

İptal sebebinin sağlık problemi olduğunu dile getiren Öncel, hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nazan Öncel, bugün anjiyo aşamasına geçildiğini belirtti.

Geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nazan Öncel, bugün anjiyo aşamasına geçildiğini belirtti.

Gönderisine de tüm mütevazılığı ve profesyonelliğiyle, 'Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a “Bekle beni sana söz geleceğim” dedim. Sabah 6’da döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen.' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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