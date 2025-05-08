Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı: 69 Yaşındaki Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel'den Korkutan Paylaşım!
Efsane sanatçı Nazan Öncel, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından sevenlerini korkutacak bir paylaşımda bulundu. Hastane odasından pozunu paylaşan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldığını duyurduktan sonra sağlık durumunu açıkladı.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Besteleri ve şarkılarıyla senelerdir kulağımızın pasını silen, Türk pop müziğinin asi kraliçesi Nazan Öncel, Türkiye'nin en başarılı kadın şarkıcılarından biri şüphesiz!
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Fakat bu sefer sevenlerini endişelendiren bir gelişmeyle gündemde kendisi.
Geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nazan Öncel, bugün anjiyo aşamasına geçildiğini belirtti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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