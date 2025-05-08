Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı: 69 Yaşındaki Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel'den Korkutan Paylaşım!

'Geceler Kara Tren', 'Nereye Böyle', 'Gidelim Buralardan', 'Hay Hay', 'Aşkım Baksana Bana' ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran, son zamanlarda da kendince yeni çağa uymaya çalışarak çıkardığı şarkılarla dikkat çeken Nazan Öncel, hayatımıza girdiği günden beri konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

69 yaşındaki sanatçının konser programı hala çok yoğun ve sahnelerinden de anlaşılacağı üzere hala çok sağlıklı ve formda gözüküyor.