Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den "3 Aya Ayrılırlar" Diyenlere İnat Aşk Kokan Yıl Dönümü Paylaşımı!

Kimilerinin 'En cringe çift' ilan ettiği Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, kimilerinin de zamanla favorisi haline geldi.

Deli dolu bir aşk yaşadıkları her hallerinden belliydi, sürekli tatlı jestler ve sarmaş dolaş pozlarla aşklarının taptaze kaldığını vurguladılar. Her yere birlikte gittiler, her yerde ellerini birbirlerinin üstünden alamadılar.

Bugün de '3 aya ayrılırlar' diyen herkese inat 1. yıllarını doldurdu aşıklarımız!