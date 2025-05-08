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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den "3 Aya Ayrılırlar" Diyenlere İnat Aşk Kokan Yıl Dönümü Paylaşımı!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den "3 Aya Ayrılırlar" Diyenlere İnat Aşk Kokan Yıl Dönümü Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 19:18

Geçen sene bu zamanlar, Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa basılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birinci yılını geçtiğimiz saatlerde doldurdu.

Birbirine cümle aleme duyurdukları bir jest yapmaya karar veren ikili, Instagram hesaplarında aşk methiyeleri düzdükleri paylaşımlarda bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Her şey, yaklaşık bir yıl önce Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde başlamıştı, belki hatırlarsınız.

Her şey, yaklaşık bir yıl önce Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde başlamıştı, belki hatırlarsınız.

O zamanlar bir an yanından ayırmadığı Ali Can Ayyıldız'la yeni yollarını ayıran Zeynep Bastık, Doğulu'nun doğum gününde Serkay Tütüncü'yle dudak dudağa görüntülenmişti. 

E haliyle, hemen ertesi gün 'Yeni Aşk' manşetleri atılmış, çiftin uyumu konuşulmaya başlamıştı. Aşk haberleri kol gezerken Zeynep Bastık'a Serkay Tütüncü sorulduğunda verdiği cevap ise büyük alay konusu olmalarına sebep olmuştu. 

Doğulu'nun partisinde dudaklarını birbirinden ayıramayan onlar değilmiş gibi, 'Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok.' cevabını veren Zeynep Bastık, geçmiş ilişkilerinde de yaptığı ultra medeni açıklamalar da göz önünde bulundurulduğundan, 'Nasıl yani? Bu da yeni çıktı' dedirtmişti... Serkay Tütüncü'nün aşk dedikodusuna cevabı da ayrı olaydı; 'Acele etmiyoruz' demişti kendisi.

Gel zaman, git zaman nihayet bir aşk yaşadıklarını kabullenmeye karar verdiler.

Gel zaman, git zaman nihayet bir aşk yaşadıklarını kabullenmeye karar verdiler.

Kimilerinin 'En cringe çift' ilan ettiği Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, kimilerinin de zamanla favorisi haline geldi. 

Deli dolu bir aşk yaşadıkları her hallerinden belliydi, sürekli tatlı jestler ve sarmaş dolaş pozlarla aşklarının taptaze kaldığını vurguladılar. Her yere birlikte gittiler, her yerde ellerini birbirlerinin üstünden alamadılar. 

Bugün de '3 aya ayrılırlar' diyen herkese inat 1. yıllarını doldurdu aşıklarımız!

İlk gönderi ve aşk methiyeleri Zeynep Bastık'tan geldi. Oldukça iddialı cümlelerle bezeli bir yıl dönümü kutlamasıydı üstelik. "Hayatımın aşkı" olarak seslendi Bastık, Tütüncü'ye!

İlk gönderi ve aşk methiyeleri Zeynep Bastık'tan geldi. Oldukça iddialı cümlelerle bezeli bir yıl dönümü kutlamasıydı üstelik. "Hayatımın aşkı" olarak seslendi Bastık, Tütüncü'ye!

Hayatımın aşkı..  Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim.. Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin..  

365 gündür dizinde uyumak harika bir şey...

Sonsuz senelerimiz olsun 💕 #1

Hemen ardından bir gönderi de romantik aşık Serkay Tütüncü'den geldi tabii. Tütüncü'nün cümleleri daha da buram buram aşk kokuyordu.

Hemen ardından bir gönderi de romantik aşık Serkay Tütüncü'den geldi tabii. Tütüncü'nün cümleleri daha da buram buram aşk kokuyordu.

'Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar ❤️‍🔥 

Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin 🌀 Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun.  

Seni çok seviyorum 🌹'

Bu aşk hepimizi şaşırtıp evliliğe gider mi bilemiyoruz, zamanla göreceğiz fakat 1 senenin ardından hala birbirlerine çok düşkün oldukları aşikar! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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