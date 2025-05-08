Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den "3 Aya Ayrılırlar" Diyenlere İnat Aşk Kokan Yıl Dönümü Paylaşımı!
Geçen sene bu zamanlar, Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa basılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birinci yılını geçtiğimiz saatlerde doldurdu.
Birbirine cümle aleme duyurdukları bir jest yapmaya karar veren ikili, Instagram hesaplarında aşk methiyeleri düzdükleri paylaşımlarda bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Her şey, yaklaşık bir yıl önce Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde başlamıştı, belki hatırlarsınız.
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Gel zaman, git zaman nihayet bir aşk yaşadıklarını kabullenmeye karar verdiler.
İlk gönderi ve aşk methiyeleri Zeynep Bastık'tan geldi. Oldukça iddialı cümlelerle bezeli bir yıl dönümü kutlamasıydı üstelik. "Hayatımın aşkı" olarak seslendi Bastık, Tütüncü'ye!
Hemen ardından bir gönderi de romantik aşık Serkay Tütüncü'den geldi tabii. Tütüncü'nün cümleleri daha da buram buram aşk kokuyordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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