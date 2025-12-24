Psikolojiye Göre Masadan Kalkarken Sandalyeyi Yerine İtmek Ne Anlama Geliyor?

Sandalyeyi yerine yerleştirmek, o alanın sadece size ait olmadığını kabul etmektir. Bu kişiler ortak mekanlara karşı derin bir aidiyet ve saygı hissederler. Çevresel psikoloji çalışmaları, ortak alanları düzenli tutan bireylerin toplum bilincinin daha yüksek olduğunu gösterir. Onlar, düzeni korumanın herkesin yararına olduğunu bilirler; bu yüzden sadece kendi çöplerini değil, başkasının bıraktığı dağınıklığı da toplama eğilimindedirler.