onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Masadan Kalkarken Sandalyeyi Yerine İtmek Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Masadan Kalkarken Sandalyeyi Yerine İtmek Ne Anlama Geliyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 12:57

Bir sandalyeyi yerine yerleştirmek sadece iki saniye sürer. Ancak psikoloji, bu minik jestin bir insanın karakteri ve dünyadaki varoluş biçimi hakkında sandığımızdan çok daha fazla ipucu verdiğini öne sürüyor. 

İşte bu küçük alışkanlığa sahip insanların paylaştığı 5 temel özellik 👇

Kaynak

Kaynak: https://geediting.com/d-bt-psychology...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kişiler eylemlerinin başkaları üzerindeki etkisini hesaba katan bir zihin yapısına sahiptirler.

Bu kişiler eylemlerinin başkaları üzerindeki etkisini hesaba katan bir zihin yapısına sahiptirler.

Sandalyesini masanın altına iten biri, 'sosyal farkındalık' sergiliyor demektir. Bu, kendinize hiçbir maliyeti olmayan küçük bir hareketle başkalarının hayatını kolaylaştırmak anlamına gelir. Leiden Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, bu tür küçük nezaketleri gösteren kişilerin hayatın genelinde daha düşünceli olduğunu kanıtlıyor. Onlar sadece bir sonraki kişinin geçeceği yolu açmıyor, aynı zamanda eylemlerinin çevresindeki insanlar üzerindeki etkisini doğal bir refleksle hesaplıyorlar.

Anlık dürtülerini yönetebilme ve başladığı işi nezaketle bitirme disiplini taşırlar.

Anlık dürtülerini yönetebilme ve başladığı işi nezaketle bitirme disiplini taşırlar.

Sandalye itmek, masadan kalkıp gitme dürtüsünü anlık olarak bastırmayı gerektirir. Bu küçük bir disiplin sınavıdır. Meşhur Dunedin Araştırması, çocukluktaki öz denetim seviyesinin yetişkinlikteki başarı, sağlık ve mutluluğun en büyük belirleyicisi olduğunu göstermiştir. Bu küçük disiplini her gün uygulayanlar, genellikle başladıkları işi bitiren ve sorumluluklarından kaçmayan kişilerdir.

Düzenli bir yaşam tarzını ve ayrıntılardaki mükemmelliği bir karakter meselesi olarak görürler.

Düzenli bir yaşam tarzını ve ayrıntılardaki mükemmelliği bir karakter meselesi olarak görürler.
media.licdn.com

Psikolojide 'vicdanlılık' olarak adlandırılan kişilik özelliği; organize, sorumlu ve detaylara önem vermeyi kapsar. İş hayatımda, masası düzenli olan ve sandalyesini toplayan kişilerin her zaman en güvenilir çalışanlar olduğunu fark ettim. Onlar için küçük detaylar karakterin aynasıdır. Tıpkı marangozlukta bir mobilyayı mükemmel yapanın görünmeyen köşelerdeki işçilik olması gibi, bu insanlar da hayatın 'küçük' detaylarını titizlikle yönetirler.

Bulundukları çevreyi sahiplenirken oranın kendilerinden sonra da var olacağını unutmazlar.

Bulundukları çevreyi sahiplenirken oranın kendilerinden sonra da var olacağını unutmazlar.

Sandalyeyi yerine yerleştirmek, o alanın sadece size ait olmadığını kabul etmektir. Bu kişiler ortak mekanlara karşı derin bir aidiyet ve saygı hissederler. Çevresel psikoloji çalışmaları, ortak alanları düzenli tutan bireylerin toplum bilincinin daha yüksek olduğunu gösterir. Onlar, düzeni korumanın herkesin yararına olduğunu bilirler; bu yüzden sadece kendi çöplerini değil, başkasının bıraktığı dağınıklığı da toplama eğilimindedirler.

Kimse izlemiyorken sergilenen küçük tavırların, insanın asıl kimliğini inşa ettiğine inanırlar.

Kimse izlemiyorken sergilenen küçük tavırların, insanın asıl kimliğini inşa ettiğine inanırlar.

Büyüklerimiz her zaman 'Birinin küçük işleri nasıl yaptığına bak, büyük işleri nasıl yapacağını anlarsın,' der. Psikoloji de bunu doğruluyor: Planlanmış büyük eylemlerimizden ziyade, farkında olmadan yaptığımız rutin alışkanlıklarımız gerçek karakterimizi yansıtır. Sandalyesini iten kişi, kimse izlemiyorken bile doğru olanı yapmaya özen gösteriyor demektir. Bu tutarlılık, hayatın her alanına sirayet eden sarsılmaz bir etik anlayışın göstergesidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın