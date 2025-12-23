Çölleriyle Tanınan Ülkeye 30 Yıl Sonra İlk Kez Kar Yağdı!
Dünyanın en sıcak coğrafyalarından biri olan ve uçsuz bucaksız çölleriyle tanınan Suudi Arabistan, son günlerde alışılagelmişin dışında bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kavurucu sıcakların merkezi olarak bilinen bu çöl toprakları, yerini dondurucu bir soğuğa ve beyaz bir örtüye bıraktı. Ülkede yaklaşık 30 yıl aradan sonra görülen bu kapsamlı kar yağışı, hem yerel halkta büyük bir heyecan yarattı hem de küresel iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.
Alışılmadık kış koşulları, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı noktalarında etkisini gösterdi.
Sıcaklıkların sabahın erken saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte, kar yağışı sadece dağlık alanlarla sınırlı kalmadı
Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu olağandışı durumun arkasında kuzeyden gelen yoğun bir soğuk hava dalgası yatıyor.
Meteorologlar bu olayı belirli atmosferik koşullara bağlasa da, bu tür anomalilerin artan sıklığı çok daha derin bir soruna işaret ediyor.
Sayın editör yabancı kaynaktan aldığı haberi olduğu gibi çevirttiği için bizim Tebük oldu mu sana Tabuk! Çöle pembe kar bile yağar ama bu editörler işlerini