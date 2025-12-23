Çölleriyle Tanınan Ülkeye 30 Yıl Sonra İlk Kez Kar Yağdı!

NCM Sözcüsü Hüseyin El-Kahtani, merkeze ve kuzeye doğru ilerleyen bu soğuk hava kütlesinin, bölgedeki yağmur taşıyan bulutlarla etkileşime girerek kar yağışını tetiklediğini belirtti. Bu etkileşim, sadece kar değil; Riyad, Kasım ve Doğu Bölgesi gibi geniş bir alanda kuvvetli yağışları da beraberinde getirdi.

Hava muhalefeti nedeniyle yetkililer, sel riski taşıyan vadilerden uzak durulması ve kayganlaşan yollarda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Hatta başkent Riyad’da olumsuz koşullar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi gibi radikal önlemler alındı.