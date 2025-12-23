onedio
Çölleriyle Tanınan Ülkeye 30 Yıl Sonra İlk Kez Kar Yağdı!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 17:30

Dünyanın en sıcak coğrafyalarından biri olan ve uçsuz bucaksız çölleriyle tanınan Suudi Arabistan, son günlerde alışılagelmişin dışında bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kavurucu sıcakların merkezi olarak bilinen bu çöl toprakları, yerini dondurucu bir soğuğa ve beyaz bir örtüye bıraktı. Ülkede yaklaşık 30 yıl aradan sonra görülen bu kapsamlı kar yağışı, hem yerel halkta büyük bir heyecan yarattı hem de küresel iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Alışılmadık kış koşulları, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı noktalarında etkisini gösterdi.

Tabuk vilayetinde bulunan ve yaklaşık 2.600 metre yüksekliğe sahip olan Jebel Al-Lawz dağları, kar yağışının en yoğun hissedildiği yerlerin başında geldi. Bölgedeki turizm destinasyonlarından biri olan Trojena, bembeyaz bir örtüyle kaplanırken, Hail bölgesi ve çevresinde de nadir görülen kar birikintileri kaydedildi.

Sıcaklıkların sabahın erken saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte, kar yağışı sadece dağlık alanlarla sınırlı kalmadı

Al-Majmaah ve Al-Ghat gibi başkent Riyad’ın kuzeyindeki yerleşim birimlerinde de karın zemini kapladığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, develerin kar altında ilerlediği ve kum tepelerinin beyazla buluştuğu eşsiz manzaralar dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu olağandışı durumun arkasında kuzeyden gelen yoğun bir soğuk hava dalgası yatıyor.

NCM Sözcüsü Hüseyin El-Kahtani, merkeze ve kuzeye doğru ilerleyen bu soğuk hava kütlesinin, bölgedeki yağmur taşıyan bulutlarla etkileşime girerek kar yağışını tetiklediğini belirtti. Bu etkileşim, sadece kar değil; Riyad, Kasım ve Doğu Bölgesi gibi geniş bir alanda kuvvetli yağışları da beraberinde getirdi.

Hava muhalefeti nedeniyle yetkililer, sel riski taşıyan vadilerden uzak durulması ve kayganlaşan yollarda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Hatta başkent Riyad’da olumsuz koşullar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi gibi radikal önlemler alındı.

Meteorologlar bu olayı belirli atmosferik koşullara bağlasa da, bu tür anomalilerin artan sıklığı çok daha derin bir soruna işaret ediyor.

Suudi Arabistan’da görülen bu kar yağışı; Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki beklenmedik kış yağmurları, Güney Asya’daki rekor sıcak dalgaları ve Avrupa ile Kuzey Afrika’daki sıra dışı hava olaylarıyla aynı tablonun birer parçası.

Yüzyıllardır kuraklık ve ısıyla tanımlanan bu coğrafyaların hazırlıksız yakalandığı bu hava olayları, iklimin ne kadar hızlı ve kestirilemez bir şekilde dönüştüğünü kanıtlıyor. Çölün ortasındaki bu beyaz manzara, aslında doğanın değişen dengeleri karşısında verdiği güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

