Dünya Misali Dönüyorlar! İki Avrupa Ülkesinin Yerinde Döndüğü Tespit Edildi
Kaynak: https://euroweeklynews.com/2025/12/21...
Üzerinde yaşadığımız toprakların değişmez olduğuna inanırız; dağların yerinden oynamadığını, şehirlerin sabit kaldığını varsayarız. Oysa jeologların son çalışmaları, Avrupa'nın batısında bulunan İspanya ve Portekiz’in düşünüldüğü gibi yerinde sabit durmadığını, son derece yavaş biçimde kendi ekseni etrafında döndüğünü gösteriyor. Günlük hayatta fark edilmesi mümkün olmayan bu hareket, milyonlarca yıl içinde Avrupa’nın coğrafi geleceğini şekillendiriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu gizemli hareketin temelinde, İber Yarımadası’nın jeopolitik konumu kadar jeolojik konumu da yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu dönüş hareketinin en belirgin tetikleyicisi, Cebelitarık Boğazı ve çevresindeki karmaşık yapı olarak biliniyor.
Peki Portekiz'in ve İspanya'nın dönüşü neden bu kadar önemli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın