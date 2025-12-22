Dünya Misali Dönüyorlar! İki Avrupa Ülkesinin Yerinde Döndüğü Tespit Edildi

Yarımada, kuzeyde Avrasya ve güneyde Afrika levhaları arasında adeta bir 'tampon bölge' görevi görüyor. Bu iki dev kütle, her yıl birbirine 4 ila 6 milimetre kadar yaklaşıyor. Dünyanın pek çok yerinde bu tür çarpışmalar net fay hatları oluştururken, İberya’da durum çok daha karmaşık bir hal alıyor.

Gondwana Research dergisinde yayımlanan güncel araştırmalar, Batı Akdeniz'deki bu levha sınırının keskin bir çizgiden oluşmadığını, aksine oldukça geniş ve bulanık bir alana yayıldığını gösteriyor. Basınç tek bir noktada toplanmak yerine tüm yarımadaya dağılınca, İber bloğu sadece kuzeye doğru itilmekle kalmıyor; iki devin arasında kalarak saat yönünde yavaşça dönmeye zorlanıyor.