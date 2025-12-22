Şehirden Köye Taşınan Kadınlar Tarlada Çalışarak Kazanç Sağlıyor: Tek Sezonda 500 Bin TL
Bursa’nın Candarlı köyünde filizlenen bu başarı hikayesi, sadece bir tarım projesi değil; emeğin, kadın dayanışmasının ve toprağa dönüşün ilham verici bir öyküsü olarak kabul ediliyor. Şehir hayatının karmaşasını geride bırakıp ata topraklarına dönen 13 kadın, bugün hem köylerinin kaderini değiştiriyor hem de ekonomik bir kalkınmaya imza atıyor.
Kaynak: DHA
Bursa ve İstanbul gibi metropollerde yaşayan 13 kadın, geleneksel yaşamın huzuruna ve üretimin gücüne inanarak doğup büyüdükleri Candarlı köyüne "tersine göç" yaptı.
Başlangıçta tecrübesizlikten kaynaklanan birçok engelle karşılaşsalar da, azimleri her türlü zorluğun önüne geçti.
Bu başarı sadece orta yaş grubunu değil, eğitimli gençleri de köye çekiyor.
