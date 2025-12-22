Şehirden Köye Taşınan Kadınlar Tarlada Çalışarak Kazanç Sağlıyor: Tek Sezonda 500 Bin TL

Kooperatif üyesi Biyokimyager Selin Güler gibi genç profesyoneller, bilimsel bilgilerini annelerinin tecrübesiyle birleştiriyor. Gençlerin 'Biz arkanızdayız' diyerek bu harekete katılması, Candarlı’da üretimin sürdürülebilir hale gelmesini sağladı. Artık köyde sadece yaban mersini değil, geleceğe dair taze umutlar da yetişiyor. Kışın eğitimlerine devam eden, yazın ise tarlalarda ter döken gençler, modern tarımın ve kooperatifleşmenin gücüyle köylerini yeni bir girişimcilik merkezi haline getiriyor. Tersine göçün bu en güzel örneği, toprağın sadakatle işlendiğinde nasıl bir hazineye dönüştüğünü tüm Türkiye’ye kanıtlıyor.