Şehirden Köye Taşınan Kadınlar Tarlada Çalışarak Kazanç Sağlıyor: Tek Sezonda 500 Bin TL

Ömer Faruk Kino
22.12.2025 - 15:32

Bursa’nın Candarlı köyünde filizlenen bu başarı hikayesi, sadece bir tarım projesi değil; emeğin, kadın dayanışmasının ve toprağa dönüşün ilham verici bir öyküsü olarak kabul ediliyor. Şehir hayatının karmaşasını geride bırakıp ata topraklarına dönen 13 kadın, bugün hem köylerinin kaderini değiştiriyor hem de ekonomik bir kalkınmaya imza atıyor.

Kaynak: DHA

Kaynak: https://www.dha.com.tr/video/kentten-...
Bursa ve İstanbul gibi metropollerde yaşayan 13 kadın, geleneksel yaşamın huzuruna ve üretimin gücüne inanarak doğup büyüdükleri Candarlı köyüne "tersine göç" yaptı.

Bu dönüş, sadece bir yer değiştirme değil, aynı zamanda köhneleşmiş bir düzenin değişimiydi. Eskiden köy halkı, bölgedeki tek bir üreticinin tarlasında yevmiyeli işçi olarak çalışırken; muhtarın öncülüğü ve belediyenin fidan desteğiyle kendi hikayelerini yazmaya karar verdiler. Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kuran bu girişimci kadınlar, işçilikten patronluğa uzanan bu yolda en büyük sermayelerinin 'anne şefkati' olduğunu vurguluyor.

Başlangıçta tecrübesizlikten kaynaklanan birçok engelle karşılaşsalar da, azimleri her türlü zorluğun önüne geçti.

Ürünlerini don vurmasından korumak için dondurucu kış gecelerinde tarlada nöbet tutan, ateş yakarak fidanlarını ısıtan kadınlar, yaban mersinine adeta birer evlat gibi bakıyor. Kooperatif Başkanı Hülya Can’ın 'Kadın isterse her şeyi başarır' sözü, bu mücadelenin temel mottosu haline gelmiş durumda. Bugün gelinen noktada, sezonda 500 bin TL’ye ulaşan kazançlarıyla aile bütçelerine devasa bir katkı sağlarken, yaban mersinlerini çevre illere pazarlayarak bölgesel bir marka olma yolunda ilerliyorlar.

Bu başarı sadece orta yaş grubunu değil, eğitimli gençleri de köye çekiyor.

Kooperatif üyesi Biyokimyager Selin Güler gibi genç profesyoneller, bilimsel bilgilerini annelerinin tecrübesiyle birleştiriyor. Gençlerin 'Biz arkanızdayız' diyerek bu harekete katılması, Candarlı’da üretimin sürdürülebilir hale gelmesini sağladı. Artık köyde sadece yaban mersini değil, geleceğe dair taze umutlar da yetişiyor. Kışın eğitimlerine devam eden, yazın ise tarlalarda ter döken gençler, modern tarımın ve kooperatifleşmenin gücüyle köylerini yeni bir girişimcilik merkezi haline getiriyor. Tersine göçün bu en güzel örneği, toprağın sadakatle işlendiğinde nasıl bir hazineye dönüştüğünü tüm Türkiye’ye kanıtlıyor.

