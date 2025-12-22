Bir Servet Yatıyor! Tonlarca Altınla Dolu Batık Gemiyi Kimse Kurtarmak İstemiyor

Lizbon’daki Universidade Nova de Lisboa’da görev yapan su altı arkeoloğu Alexandre Monteiro, kariyerinin büyük bölümünü bu gizemi çözmeye adadı. Yaklaşık 25 yıl süren araştırmalar sonucunda Monteiro ve ekibi, Portekiz anakarası, Madeira ve Azor Adaları çevresinde 8 binden fazla gemi batığını haritalandırdı. Bu batıkların 250’den fazlası, taşıdıkları değerli yükler nedeniyle doğrudan “hazine gemisi” olarak tanımlanıyor.

Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Amerika ile Avrupa arasındaki ticaretin merkezinde kalan bu sular, şiddetli fırtınalar, navigasyon hataları ve korsan saldırıları nedeniyle binlerce gemiye mezar oldu.