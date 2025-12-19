onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Gülümse, Çekiyorum: 2025'in En Komik Hayvan Fotoğrafları

Gülümse, Çekiyorum: 2025'in En Komik Hayvan Fotoğrafları

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 15:01

Nikon Komedi Yaban Hayatı Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yarışmanın 10. yılında, 109 ülkeden tam 10 bin başvuru yapılarak tarihi bir rekor kırıldı. Bu eğlenceli girişimin arkasındaki isim ise İngiliz yaban hayatı fotoğrafçısı Paul Joynson-Hicks bulunuyor. 2015 yılında kendi çektiği bazı hayvan fotoğraflarına kahkahalarla gülerken bu fikri bulan Joynson-Hicks, doğanın sadece vahşi değil, aynı zamanda ne kadar komik olabileceğini tüm dünyaya göstermeyi başardı.

Kaynak

Kaynak: https://www.comedywildlifephoto.com/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yarışmanın Birincisi: "Çak Bi' Beşlik"- Mark Meth-Cohn

1. Yarışmanın Birincisi: "Çak Bi' Beşlik"- Mark Meth-Cohn

Bu yılın büyük ödülünü, Ruanda'nın sisli dağlarında dans eder gibi görünen genç bir goril kazandı. Fotoğrafçı, bu neşeli gorilin pirüet yaparken, taklalar atarken ve adeta havada 'beşlik çakarken' sergilediği o çocuksu ruhu yakalamayı başarmış.

2. Kuşlar Kategorisi Kazananı: "Kafa Kilidi" - Warren Price

2. Kuşlar Kategorisi Kazananı: "Kafa Kilidi" - Warren Price

Norveç'teki daracık kayalıklarda yer kavgasına tutuşan deniz kuşlarının (guillemot) bu anı, tam bir komşu kavgası tadında. Bir kuşun diğerinin kafasını gagasıyla sıkıştırdığı o an, 'bazı komşular gerçekten sabır zorlayıcı olabilir' dedirtiyor.

3. Deniz Canlıları Kategorisi Kazananı: "Gülücük" - Jenny Stock

3. Deniz Canlıları Kategorisi Kazananı: "Gülücük" - Jenny Stock

Filipinler'de mercan resifindeki yuvasından kafasını çıkaran bu küçük balığın (bluestriped fangblenny) yüzündeki ifade, sanki fotoğrafçıya poz veriyormuş gibi. Bu kocaman gülümseme, su altı dünyasının ne kadar sıcakkanlı ve komik olabileceğinin kanıtı.

4. Sürüngenler ve Böcekler Kategorisi: "Gönülsüz Vaftiz" - Grayson Bell

4. Sürüngenler ve Böcekler Kategorisi: "Gönülsüz Vaftiz" - Grayson Bell

Genç fotoğrafçı Grayson Bell tarafından çekilen bu karede, iki kurbağa arasındaki mücadele bir vaftiz törenini andırıyor. Alttaki kurbağanın çaresiz bakışları ve üsttekinin kararlı duruşu, jüriden tam not aldı.

5. Portfolyo Kategorisi Kazananı: "Altın Arayışı" - Maggie Hoffman

5. Portfolyo Kategorisi Kazananı: "Altın Arayışı" - Maggie Hoffman

Genç bir şempanzenin burnunu karıştırırken yakalandığı bu anlar, bu hayvanlarla ne kadar çok ortak noktamız olduğunu (belki de biraz utanç verici bir şekilde) hatırlatıyor. Maggie'nin serisi, şempanzenin bu 'özel' anlarını kare kare belgeliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Genç Fotoğrafçı Ödülü: "Dans Pistine Çık" - Paula Rustemeier

6. Genç Fotoğrafçı Ödülü: "Dans Pistine Çık" - Paula Rustemeier

Hollanda'da oyun oynayan kızıl tilkilerin bu karesi, sanki bir dans pistinde en sevdiği şarkı çalmaya başlamış birini andırıyor. Tilkinin havaya sıçrayışı ve yüzündeki heyecan, doğanın saf enerjisini yansıtıyor.

7. "Gülümse, Çekiyorum" - Valtteri Mulkahainen

7. "Gülümse, Çekiyorum" - Valtteri Mulkahainen

Finlandiya ormanlarında çekilen bu fotoğrafta, bir yaşındaki yavru bir ayı doğrudan objektife bakarak gülümsüyor. Fotoğrafçı, bu yavrunun sanki daha önce birçok kez modellik yapmış gibi profesyonelce poz verdiğini söylüyor.

8. "Opera Korosu" - Meline Ellwanger

8. "Opera Korosu" - Meline Ellwanger

Tanzanya'nın Serengeti düzlüklerinde aynı anda esneyen üç aslan, sanki bir opera korosu gibi uyum içinde şarkı söylüyorlar. Bu 'kraliyet korosu', aslanların sert imajını bir saniyeliğine de olsa yerle bir ediyor.

9. "Kötü Saç Günü" - Christy Grinton

9. "Kötü Saç Günü" - Christy Grinton

Kanada'da bir anne gri sincabın yavrularını taşırken çekilen bu fotoğrafı, sabah yataktan yeni kalkmış birinin saç stilini andırıyor. Sincabın yüzündeki o yorgun ama kararlı ifade, ebeveynliğin zorluklarını özetliyor.

10. "Git Buradan" - Annette Kirby

10. "Git Buradan" - Annette Kirby

Bir ak kuyruklu kartalın diğerine 'şuan sırası değil' dercesine yaptığı el (kanat) hareketi, doğadaki hiyerarşiyi en komik haliyle sunuyor. Kartalın yüzündeki bıkkın ifade, herkesin bazen yalnız kalmak istediğinin bir göstergesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın