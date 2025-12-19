Gülümse, Çekiyorum: 2025'in En Komik Hayvan Fotoğrafları
Kaynak: https://www.comedywildlifephoto.com/g...
Nikon Komedi Yaban Hayatı Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yarışmanın 10. yılında, 109 ülkeden tam 10 bin başvuru yapılarak tarihi bir rekor kırıldı. Bu eğlenceli girişimin arkasındaki isim ise İngiliz yaban hayatı fotoğrafçısı Paul Joynson-Hicks bulunuyor. 2015 yılında kendi çektiği bazı hayvan fotoğraflarına kahkahalarla gülerken bu fikri bulan Joynson-Hicks, doğanın sadece vahşi değil, aynı zamanda ne kadar komik olabileceğini tüm dünyaya göstermeyi başardı.
1. Yarışmanın Birincisi: "Çak Bi' Beşlik"- Mark Meth-Cohn
2. Kuşlar Kategorisi Kazananı: "Kafa Kilidi" - Warren Price
3. Deniz Canlıları Kategorisi Kazananı: "Gülücük" - Jenny Stock
4. Sürüngenler ve Böcekler Kategorisi: "Gönülsüz Vaftiz" - Grayson Bell
5. Portfolyo Kategorisi Kazananı: "Altın Arayışı" - Maggie Hoffman
6. Genç Fotoğrafçı Ödülü: "Dans Pistine Çık" - Paula Rustemeier
7. "Gülümse, Çekiyorum" - Valtteri Mulkahainen
8. "Opera Korosu" - Meline Ellwanger
9. "Kötü Saç Günü" - Christy Grinton
10. "Git Buradan" - Annette Kirby
