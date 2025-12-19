Gülümse, Çekiyorum: 2025'in En Komik Hayvan Fotoğrafları

Nikon Komedi Yaban Hayatı Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yarışmanın 10. yılında, 109 ülkeden tam 10 bin başvuru yapılarak tarihi bir rekor kırıldı. Bu eğlenceli girişimin arkasındaki isim ise İngiliz yaban hayatı fotoğrafçısı Paul Joynson-Hicks bulunuyor. 2015 yılında kendi çektiği bazı hayvan fotoğraflarına kahkahalarla gülerken bu fikri bulan Joynson-Hicks, doğanın sadece vahşi değil, aynı zamanda ne kadar komik olabileceğini tüm dünyaya göstermeyi başardı.

