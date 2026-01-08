onedio
Türkiye’de İlk İnternet Bağlantısının Gerçekleştirildiği Tarih Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 22:46

8 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu kez teknoloji tarihine dair bir soru merak konusu oldu. Türkiye’de internetin ne zaman kullanılmaya başlandığını sorgulayan soru, izleyicileri geçmişe götürdü.

Türkiye’de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?

  • A: 12 Nisan 1983

  • B: 12 Nisan 1988

  • C: 12 Nisan 1993

  • D: 12 Nisan 1998

Doğru Cevap: C: 12 Nisan 1993

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
