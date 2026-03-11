Asırlardır Ramazan'ın Adı Var, Kendi Yok

İnsanı böyle programlayan yaratıcı, yoksulu kollamak, aç olanı doyurmak işini açık bırakmamıştır. Yaratıcıya göre siz ne zaman yiyorsanız, açları da o zaman doyuracaksınız. Bu da bir Kur'an hükmüdür. ZARİYAT-19- Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. BAKARA-3-Ve kendilerine rızk olarak verdiklerimizden, başkalarına pay çıkaranlardır. Bir başka ayet, TEKASÜR-8-Sonra, yemin olsun ki, o gün (size verilen) her nimetten sorulacaksınız. Dikkat ettiyseniz son ayet yeminle başlıyor ve ve bir haktan bahsediyor yani yedikleriniz içtiklerimizden bir kısmını yoksullara da verin onları da unutmayın demiyor sahip olduğunuz yiyeceklerin ne olursa miktarı ne kadar olursa olsun o yiyeceğinizde yoksulun yiyeceği olmayan diğer insanların payı olduğunu söylüyor. Ve bu ilginç bir şekilde birçok ayette pay olarak ifade edilir. Bildiğiniz gibi elde ettiğiniz nimetlerdeki Pay size ait değildir, dolayısıyla size emanet edilen payı yiyerek başkasının hakkını yemiş oluyorsunuz. Bu yüzden net ve kesin olarak ve de yeminle size verilen her nimetten hesap sorulacak, diyor. Bu da demektir ki eğer Kur’an’a inanıyorsanız ve Ramazan ayında gerekli yardımı yapmışsanız, mantıken bu ayda size verilen rızıklardan hesap sorulmayacak. Ama kalan 11 ay için verilen nimetlerden hesap soracaktır. Bu konudaki mevzuat böyle. Çok açık ve net.

Ayrıca yaratıcı işi burada bırakmamış, sizin gelişiminize de psikolojik olarak daha bu sisteme göre düzenlemiştir. Onun için insanın yapısı gereği, oruç ve yardımlaşma, edene de edilene de hem biyolojik hem de psikolojik olarak çok faydalıdır. Huzur ve mutluluk verir. Birisine bir şekilde yardım ettiğinizde, bir yükten kurtulmuş gibi olursunuz, rahatlarsınız, mutlu olursunuz. İşte, Yaratıcı insanı böyle programladığı için, bireyin yardımlaşmaya katılmasında ısrar eder.

Bu tür eleştirilere karşı çeşitli medyada genellikle şunları duyarsınız; “insanlar ramazan’da yoksullara açlara yardım yapıyorlar. Yoksullar hiç değilse yılda bir ay yardım alıyorlar fena mı, hiç yoktan iyidir! Gibi ifadelerle durumu olumlaması yapıyorlar. Ancak ne Kur’an ne de kurulu düzenler, sistemler ve yasalar insan duygusal yorumlarına itibar etmez.

Bu şuna benzer: Bir kuruma, devlete 12 ay periyodik ödemeniz gereken bir borcu sadece yılda bir ay ödeyip bunun onaylanmasını beklemek gibidir. Kurum size hiç yoktan iyidir muamelesi yapar mı? Kesinlikle hayır! Tüm sistemler kalan o 11 ay için yakanıza yapışır, haczeder ve de illa ki cezalandırır.

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, uygularsınız, uygulamazsınız ama bu kuruma yani Kur’an’a tabi iseniz durum budur…