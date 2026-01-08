Fenerbahçe'den Sonra Benfica'ya Giden Mourinho Burada da Tutunamadı

Benfica’nın Portekiz Kupası yarı finalinde Braga’ya 3-1 mağlup olarak elenmesi, yönetim için bardağı taşıran son gelişme oldu. Portekiz Ligi’nde 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan Jose Mourinho, yenilgi yaşamamasına rağmen liderle arasındaki 10 puanlık farkın açılmasını engelleyemedi.