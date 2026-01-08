onedio
Fenerbahçe'den Sonra Benfica'ya Giden Mourinho Burada da Tutunamadı

Fenerbahçe'den Sonra Benfica'ya Giden Mourinho Burada da Tutunamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 22:04

Portekiz Premier Ligi’nde beklentilerin uzağında kalan Benfica’da Teknik Direktör Jose Mourinho’nun geleceği tartışma konusu oldu. Son olarak Portekiz Kupası’nda Braga’ya elenilmesi sonrası yönetimin, deneyimli teknik adamla yolları ayırmak için radikal bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü.

“Yenilgi yok ama beraberlikler zirveden uzaklaştırdı."

Jose Mourinho, Portekiz’de de istediği istikrarı yakalayamadı. Ligde henüz yenilgi almamasına rağmen üst üste gelen beraberliklerle liderlik yarışından uzak kalan Benfica’da yönetimin, deneyimli teknik adamla yolları ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

İngilizler yerine gelecek ismi duyurdu.

TalkSport’un haberine göre, kısa süre önce Manchester United’daki görevinden ayrılan Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, Benfica’nın başına geçmesi için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Mourinho’nun sözleşmesindeki özel bir madde, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan tazminat ödemeden ayrılabilmesine imkan tanıyor.

Liderle puan farkı açıldı.

Benfica’nın Portekiz Kupası yarı finalinde Braga’ya 3-1 mağlup olarak elenmesi, yönetim için bardağı taşıran son gelişme oldu. Portekiz Ligi’nde 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan Jose Mourinho, yenilgi yaşamamasına rağmen liderle arasındaki 10 puanlık farkın açılmasını engelleyemedi.

