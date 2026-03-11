Cennetin Çocukları'nın İptalinden Taşacak Bu Deniz'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Show TV ekranların için hazırlanan Delikanlı dizisi gündemden düşmüyor.
Galatasaray-Liverpool maçı salı günü reytinglerine damga vurdu.
Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan reyting rekortmeni Uzak Şehir gücüne güç katmaya devam ediyor.
Yeni sezonun ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting kurbanı olmuştu.
2008-2015 yılları arasında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolü aslında bambaşka bir oyuncu olacakmış.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ü seneler sonra ekrana döndürmesiyle büyük ilgi görmüştü.
Ramazan Bayramı haftasında yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Sezon boyunca hazırlık aşamasındaki pek çok dizinin iptal kararı açıklandı.
Survivor 2026'da düelloda kaybederek adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu.
Uzun yıllardır Atv ekranlarında izlediğimiz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da Ramazan ayı boyunca program yapmayı sürdürüyor.
Survivor'da Nagihan ve Lina arasında gerilimi yüksek bir tartışma yaşandı.
Yasaklı madde testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmış, kadroda da değişikliğe gidilmişti.
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
