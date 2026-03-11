onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Cennetin Çocukları'nın İptalinden Taşacak Bu Deniz'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Cennetin Çocukları'nın İptalinden Taşacak Bu Deniz'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2026 - 15:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

11 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranların için hazırlanan Delikanlı dizisi gündemden düşmüyor.

Show TV ekranların için hazırlanan Delikanlı dizisi gündemden düşmüyor.

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrollerde yer aldığı Delikanlı için geri sayım başlarken kadroya sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Detaylar:

Galatasaray-Liverpool maçı salı günü reytinglerine damga vurdu.

Galatasaray-Liverpool maçı salı günü reytinglerine damga vurdu.

10 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu. Galatasaray-Liverpool maçı sebebiyle Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri dün akşam yayınlanmadı. Yayınlanan tek dizi olan A.B.İ. ise reytinglerde çakıldı.

Detaylar:

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan reyting rekortmeni Uzak Şehir gücüne güç katmaya devam ediyor.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan reyting rekortmeni Uzak Şehir gücüne güç katmaya devam ediyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de kadro değişmeye, hikaye güçlenmeye devam ediyor. Boran'ın ardından geçmişten bir isim daha diziye dönüyor. Meryem karakterinin döneceği dizide bir de Meryem'in kardeşi Müjgan da yer alacak.

Detaylar:

Yeni sezonun ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting kurbanı olmuştu.

Yeni sezonun ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting kurbanı olmuştu.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi düşük reytingler sonucunda erken final yapmıştı. Seyircinin devam talebine rağmen finalden kaçamayan Rüya Gibi bitse de gündemden düşmüyor. Dizinin finalinin ardından Rüya Gibi'nin başrol oyuncuları ve aynı zamanda partner olan Seda Bakan ve Uğur Güneş, Instagram'da birbirlerini takipten çıktı.

Detaylar:

2008-2015 yılları arasında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolü aslında bambaşka bir oyuncu olacakmış.

2008-2015 yılları arasında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolü aslında bambaşka bir oyuncu olacakmış.

Bir dönem ekranlara damga vuran dizilerden 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolünün Demet Evgar olduğunu bilsek de ilk teklif bambaşka bir isme gitmiş. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Janset Paçal, ilk teklifin kendisine geldiğini ve rolü reddettiği için pişman olduğunu açıkladı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ü seneler sonra ekrana döndürmesiyle büyük ilgi görmüştü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ü seneler sonra ekrana döndürmesiyle büyük ilgi görmüştü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker programında 3 milyon TL'lik soru bir kez daha açıldı. Türkiye'de kaç büyükşehir olduğu sorulan soru, akıllara pandemi döneminde kazınan bilgiyi getirdi.

Detaylar:

Ramazan Bayramı haftasında yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı haftasında yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın hem kadrosu hem de senaryosu değişmişti. Cennetin Çocukları'ndaki radikal değişikliklerin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken dizinin resmi sosyal medya hesaplarından duyuru yayınlandı.

Detaylar:

Sezon boyunca hazırlık aşamasındaki pek çok dizinin iptal kararı açıklandı.

Sezon boyunca hazırlık aşamasındaki pek çok dizinin iptal kararı açıklandı.

Bölüm başı maliyetlerin yüksek olması ve reklam gelirlerinin düşmesiyle yerli diziler ya erken final ya da henüz başlamadan iptal kararıyla karşı karşıya kalıyor. Haziran ayına yaklaşırken kanallar eylül ayında başlayacak yeni sezon hazırlıklarına ufak ufak başlıyor. Fakat bazı dizilerin çok yüksek bütçeli olması işlerin ertelenmesine sebep oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fahriye Evcen'in 4 yıl sonra televizyona geri döneceği dizi projesi de iptal edildi.

Detaylar:

Survivor 2026'da düelloda kaybederek adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu.

Survivor 2026'da düelloda kaybederek adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu.

Survivor 2026'nın son elenen ismi Onur Alp Çam oldu. Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp Çam, Engincan'la kaldığı düelloda yenilmişti. Onur Alp, Survivor'dan elenir elenmez iki yarışmacıyı takipten çıktı.

Detaylar:

Uzun yıllardır Atv ekranlarında izlediğimiz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da Ramazan ayı boyunca program yapmayı sürdürüyor.

Uzun yıllardır Atv ekranlarında izlediğimiz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da Ramazan ayı boyunca program yapmayı sürdürüyor.

Atv ekranlarında Ramazan ayı boyunca program yapmayı sürdüren Nihat Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Sorulan sorular sosyal medyada viral oluyor. Bu kez de Fenerbahçeli bir gencin Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru ve aldığı cevap gündem oldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da Nagihan ve Lina arasında gerilimi yüksek bir tartışma yaşandı.

Survivor'da Nagihan ve Lina arasında gerilimi yüksek bir tartışma yaşandı.

Survivor'da ipler bu kez Nagihan ve Lina arasında gerildi. Oyun sırasında gerginlik yaşayan ikili birbirinin üstüne yürüdü. Olayların büyümesinin ardından acil durum konseyi yapıldı. Lina psikolojik şiddet ve mobbing iddiasında bulundu.

Detaylar:

Yasaklı madde testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmış, kadroda da değişikliğe gidilmişti.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmış, kadroda da değişikliğe gidilmişti.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı. Neredeyse tüm kadrosu değişen diziye bir oyuncu daha dahil oldu.

Detaylar:

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz'in temposu giderek artıyor. Dizideki karakterler ve oyuncular ayrı ayrı sevilirken herkesi üzen bir iddia ortaya atıldı. Dizide Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrıldığı iddia edildi. Birsen Altuntaş iddialara yanıt verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın