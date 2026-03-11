onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Onur Alp, Survivor'dan Elenir Elenmez 2 Yarışmacıyı Takipten Çıktı

Onur Alp, Survivor'dan Elenir Elenmez 2 Yarışmacıyı Takipten Çıktı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2026 - 08:34

Survivor 2026'nın son elenen ismi Onur Alp Çam oldu. Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp Çam, Engincan'la kaldığı düelloda yenilmişti. Onur Alp, Survivor'dan elenir elenmez iki yarışmacıyı takipten çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'da düelloda kaybederek adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu.

Survivor 2026'da düelloda kaybederek adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu.

Erkekler haftasında eleme potasına giren Onur Alp Çam, halk oylamasında gerilerde kalınca takım arkadaşı Engincan'la beraber düelloya kalmıştı. Onur Alp ve Engincan düellosunda kaybeden taraf olan Onur Alp, Survivor'a veda eden isim olurken Onur Alp'in elenir elenmez yaptığı hamle görenleri şaşırttı.

Survivor'dan elenen Onur Alp'in ilk işi iki yarışmacıyı takipten çıkmak oldu.

Survivor'dan elenen Onur Alp'in ilk işi iki yarışmacıyı takipten çıkmak oldu.

Dikkatli Survivor seyircileri, Onur Alp'in adadan ayrılır ayrılmaz takım arkadaşları Ramazan ve Engincan'ı takipten çıktığını fark etti. Onur Alp'in bu hamlesi gündem olurken yarışmacının başka ne gibi hamlelerde bulunacağı merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın