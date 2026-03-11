Onur Alp, Survivor'dan Elenir Elenmez 2 Yarışmacıyı Takipten Çıktı
Survivor 2026'nın son elenen ismi Onur Alp Çam oldu. Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp Çam, Engincan'la kaldığı düelloda yenilmişti. Onur Alp, Survivor'dan elenir elenmez iki yarışmacıyı takipten çıktı.
Survivor 2026'da düelloda kaybederek adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu.
Survivor'dan elenen Onur Alp'in ilk işi iki yarışmacıyı takipten çıkmak oldu.
