Yanak Yağlarını Aldırdığı İddia Edilen Margot Robbie'nin Son Hali Şaşkınlık Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2026 - 08:57

Rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Margot Robbie, bu kez oyunculuğundan çok görünümündeki değişimle konuşulmaya başladı. Son yıllarda Margot Robbie’nin yüz hatlarının daha keskin ve belirgin görünmesi sosyal medyada estetik tartışmalarını başlattı.

Ortaya çıkan görüntülerinde yüz hatlarının daha belirgin görünmesi sosyal medyada dikkat çekince, Robbie hakkında “yanak yağlarını aldırdı mı?” soruları gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar Robbie’nin yüzündeki değişim üzerine yorum yağdırdı.

Hollywood’un en başarılı ve en gözde oyuncularından biri olan Margot Robbie, hem oyunculuğu hem de büyüleyici güzelliğiyle yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Kariyerinde birçok güçlü projeye imza atan Robbie, son olarak rol aldığı Uğultulu Tepeler uyarlamasındaki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Filmde Jacob Elordi ile yakaladığı uyum ve ekran kimyası da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 

Zarafeti, güzelliği ve güçlü oyunculuğuyla her projede farkını ortaya koyan Robbie, Hollywood’un en dikkat çeken yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.

Margot Robbie son olarak imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Ancak ünlü oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Robbie’nin daha belirgin hale gelen yüz hatları ve elmacık kemiklerinin dikkat çekmesi, “yanak yağlarını aldırdı mı?” sorularını gündeme taşıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı Robbie’nin yüzündeki değişimi yorumlamaya başladı. Kimileri bunun yalnızca makyaj ve kilo değişimi olduğunu savunurken, kimileri de oyuncunun estetik yaptırmış olabileceğini öne sürdü. Robbie’nin yeni görünümü ise kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

“Bir kadının yapabileceği en büyük hatalardan biri, yanak yağlarını aldırmaktır.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
