Yanak Yağlarını Aldırdığı İddia Edilen Margot Robbie'nin Son Hali Şaşkınlık Yarattı!
Rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Margot Robbie, bu kez oyunculuğundan çok görünümündeki değişimle konuşulmaya başladı. Son yıllarda Margot Robbie’nin yüz hatlarının daha keskin ve belirgin görünmesi sosyal medyada estetik tartışmalarını başlattı.
Ortaya çıkan görüntülerinde yüz hatlarının daha belirgin görünmesi sosyal medyada dikkat çekince, Robbie hakkında “yanak yağlarını aldırdı mı?” soruları gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar Robbie’nin yüzündeki değişim üzerine yorum yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un en başarılı ve en gözde oyuncularından biri olan Margot Robbie, hem oyunculuğu hem de büyüleyici güzelliğiyle yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Margot Robbie son olarak imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Ancak ünlü oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bir kadının yapabileceği en büyük hatalardan biri, yanak yağlarını aldırmaktır.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın