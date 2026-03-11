Yanak Yağlarını Aldırdığı İddia Edilen Margot Robbie'nin Son Hali Şaşkınlık Yarattı!

Kariyerinde birçok güçlü projeye imza atan Robbie, son olarak rol aldığı Uğultulu Tepeler uyarlamasındaki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Filmde Jacob Elordi ile yakaladığı uyum ve ekran kimyası da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Zarafeti, güzelliği ve güçlü oyunculuğuyla her projede farkını ortaya koyan Robbie, Hollywood’un en dikkat çeken yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.