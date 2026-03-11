onedio
Yeni Sezona Hazırlanan Roman Uyarlaması Dizi Maliyetler Nedeniyle İptal Edildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
11.03.2026

Bölüm başı maliyetlerin yüksek olması ve reklam gelirlerinin düşmesiyle yerli diziler ya erken final ya da henüz başlamadan iptal kararıyla karşı karşıya kalıyor. Haziran ayına yaklaşırken kanallar eylül ayında başlayacak yeni sezon hazırlıklarına ufak ufak başlıyor. Fakat bazı dizilerin çok yüksek bütçeli olması işlerin ertelenmesine sebep oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fahriye Evcen'in 4 yıl sonra televizyona geri döneceği dizi projesi de iptal edildi.

Sezon boyunca hazırlık aşamasındaki pek çok dizinin iptal kararı açıklandı.

Yükselen maliyetler yerli dizilerin erken final yapmasına neden olurken bazı diziler henüz ekranda yayınlanma şansına erişemeden rafa kaldırılıyor. Kanalların yeni sezon hazırlığı yaptığı bu dönem bir iptal haberi daha geldi. Bu defa iptal edilen proje ise kitap uyarlaması olarak ekrana gelmeye hazırlanan 'Uğultulu Tepeler' dizisi oldu.

Fahriye Evcen'in başrolünde yer alacağı "Uğultulu Tepeler" dizisi iptal edildi.

Birsen Altuntaş söz konusu iptal durumunu X hesabından 'Sezona kaldı o da... Enflasyonla beraber bütçeler uçtu tabii... Reklam gelirleri astronomik maliyetleri karşılamıyor. Bölüm maliyetleri 30 milyona yaklaştı. Dizi sayısı düştü' ifadeleriyle açıkladı.

