Yeni Sezona Hazırlanan Roman Uyarlaması Dizi Maliyetler Nedeniyle İptal Edildi
Bölüm başı maliyetlerin yüksek olması ve reklam gelirlerinin düşmesiyle yerli diziler ya erken final ya da henüz başlamadan iptal kararıyla karşı karşıya kalıyor. Haziran ayına yaklaşırken kanallar eylül ayında başlayacak yeni sezon hazırlıklarına ufak ufak başlıyor. Fakat bazı dizilerin çok yüksek bütçeli olması işlerin ertelenmesine sebep oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fahriye Evcen'in 4 yıl sonra televizyona geri döneceği dizi projesi de iptal edildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Sezon boyunca hazırlık aşamasındaki pek çok dizinin iptal kararı açıklandı.
Fahriye Evcen'in başrolünde yer alacağı "Uğultulu Tepeler" dizisi iptal edildi.
