Survivor'da Seren Ay ve Deniz, Can Berkay'ın Yanlarına Gelmesine İsyan Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci
10.03.2026 - 15:10

Survivor 2026 yarışmacılarından Can Berkay, bu defa Seren Ay ve Deniz'i rahatsız ettiği iddiasıyla gündemde. Adada konuşurlarken Can Berkay'ın habersizce yanlarına gelmesine isyan eden Seren Ay ve Deniz, bu durumu verdikleri röportajda anlattı.

Survivor Seren Ay ve Deniz, Can Berkay hakkında isyan etti.

Survivor'ın yeni bölümünde röportaj veren Seren Ay ve Deniz, sahilde sohbet ederlerken Can Berkay'ın sessizce yanlarına gelip dikildiğini açıkladı. Deniz, Can Berkay hakkında 'Seren Ay ile gece sahilde karanlıkta tek başımıza sohbet ederken Can Berkay geldi. Gözlerini açmış bize bakıyor; tedirgin oluyorum ve ayıp oluyor' ifadelerini kullandı.

Seren Ay ve Deniz'in Can Berkay hakkındaki röportajını buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
