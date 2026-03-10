Survivor'da Seren Ay ve Deniz, Can Berkay'ın Yanlarına Gelmesine İsyan Etti
Survivor 2026 yarışmacılarından Can Berkay, bu defa Seren Ay ve Deniz'i rahatsız ettiği iddiasıyla gündemde. Adada konuşurlarken Can Berkay'ın habersizce yanlarına gelmesine isyan eden Seren Ay ve Deniz, bu durumu verdikleri röportajda anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Seren Ay ve Deniz, Can Berkay hakkında isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seren Ay ve Deniz'in Can Berkay hakkındaki röportajını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın