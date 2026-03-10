Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, Saçlarını Dizi İçin Boyadığını İtiraf Etti
Efsane dizi Adını Feriha Koydum'da Hande karakterine hayat veren Ceyda Ateş, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Ceyda Ateş, Adını Feriha Koydum'daki unutulmaz saç rengi hakkında itirafta bulundu.
KAYNAK: Saba Tümer'le /CNBC-e
Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, dizi hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
Ceyda Ateş'in Adını Feriha Koydum itirafını buradan izleyebilirsiniz:
