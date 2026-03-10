onedio
Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, Saçlarını Dizi İçin Boyadığını İtiraf Etti

Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, Saçlarını Dizi İçin Boyadığını İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.03.2026 - 12:30

Efsane dizi Adını Feriha Koydum'da Hande karakterine hayat veren Ceyda Ateş, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Ceyda Ateş, Adını Feriha Koydum'daki unutulmaz saç rengi hakkında itirafta bulundu.

KAYNAK: Saba Tümer'le /CNBC-e

Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, dizi hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Saba Tümer'in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Ceyda Ateş, kariyeri ve özel hayatına dair konuşurken rol aldığı unutulmaz dizi Adını Feriha Koydum'u da es geçmedi. Adını Feriha Koydum'daki sarı saçlarıyla hatırladığımız Ceyda Ateş, saçlarının o hale gelmesinde yapımcının etkisi olduğunu 'Adını Feriha Koydum'da sapsarıydı saçlarım. Projeye başlarken Hazal Kaya ile saç rengi tonlarımız aynıydı. Fatih Aksoy sen biraz daha sivri bir karakteri oynayacaksın saçlarını sarartalım dedi. Hatta bir ara öyle kötü bir sarı tonu vardı ki aynaya bakamıyordum sarıdan.' sözleriyle açıkladı.

Ceyda Ateş'in Adını Feriha Koydum itirafını buradan izleyebilirsiniz:

