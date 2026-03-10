Devam Etsin Diye Şans Verilmiş: Veliaht Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı!
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, belirli bir izleyici kitlesi edinse de reytinglerini bir türlü artıramamıştı. Birsen Altuntaş, Veliaht dizisinin neden final yaptığını detaylarıyla açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'de yayınlanan Veliaht, finalden kaçamayan diziler arasında yer aldı.
Veliaht dizisine final yapmasın diye şans verilmiş.
