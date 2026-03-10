onedio
Devam Etsin Diye Şans Verilmiş: Veliaht Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.03.2026 - 11:14

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, belirli bir izleyici kitlesi edinse de reytinglerini bir türlü artıramamıştı. Birsen Altuntaş, Veliaht dizisinin neden final yaptığını detaylarıyla açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'de yayınlanan Veliaht, finalden kaçamayan diziler arasında yer aldı.

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla halihazırda yayınlanan diziler arasında bambaşka bir yerde gösterilen Veliaht, özellikle Kars çekimleriyle uzun süre sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Reytinglerini bir türlü istediği oranlara getiremeyen Veliaht için final gelip çatarken Birsen Altuntaş, Veliaht'ın neden final yaptığını detaylarıyla açıkladı.

Veliaht dizisine final yapmasın diye şans verilmiş.

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından Veliaht'ın finali hakkında soru soran bir takipçisine 'Uzun süredir çok zarar ediyorlar. 26 bölüm şans verilmiş hali... Keşke devam etse ama bir de ekonomik gerçekler var' yazarak kanalın diziye daha önce şans verdiğini ve ekonomik olarak zarar edildiği için finalden kaçamadığını belirtti.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
