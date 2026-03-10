onedio
Yeraltı'nda Gülsüm Ana'nın Diziden Ayrılacağı İddiasına Oyuncudan Yalanlama Geldi

yerli dizi
10.03.2026 - 10:11

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın kadrosunda ayrılıklar yaşanacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizinin Gülsüm Ana'sı kadrodan ayrılacaktı. Gülsüm Ana'yı canlandıran Hülya Gülşen'den ayrılık iddiasına yalanlama geldi.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı ekran yolculuğuna iddialı bir şekilde devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının yeni lideri Yeraltı, seyriciden tam not alarak kısa sürede reytingleri altüst etti. Dizinin yeni bölümleri merak yaratırken Hülya Gülşen'in canlandırdığı Gülsüm Ana karakterinin ölerek diziye veda edeceği iddia edilmişti. Söz konusu ayrılık iddiasına Hülya Gülşen'den açıklama geldi.

Yeraltı'nın Gülsüm Ana'sı Hülya Gülşen, diziden ayrılacağı iddiasını yalanladı.

Hülya Gülşen, Instagram'da bir takipçisinin bu konudaki sorusuna 'yalan haber inanmayın' yanıtı vererek Yeraltı kadrosundan ayrılmayacağını doğruladı.

