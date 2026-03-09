onedio
Akasya Durağı'nın 'Gerçek' Senaristi Resul Ertaş'tan Diziyle İlgili İddialara Net Yanıt

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 23:32

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizinin senaryosunu kaleme aldığını iddia eden İbrahim Ethem Aşkın ilk bölüm senaryosunun tamamlanmak üzere olduğunu iddia etmişti. Dizinin eski sezonlarını kaleme alan senarist Resul Ertaş, iddialara yanıt verdi.

Komedi dizileri içinde en sevilenlerinden biri olan Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları son dönemin gündeminde yer alıyor.

Senarist olduğunu iddia eden İbrahim Ethem Aşkın, dizinin orijinal kadrosunun korunacağını, dizinin 2026 Eylül'de yayınlanacağını iddia etmişti. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş bu iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti.

İçerik yayıncısı Sedat Tulumdaş, dizinin önceki sezonlarını kaleme alan 'gerçek' senaristi Resul Ertaş ile görüştüğünü açıkladı.

Sedat Tulumdaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Herkese merhaba.

Bugün Akasya Durağı'nın 'gerçek' senaristi Resul Ertaş ile konuştum. Çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Yani dizi yeniden başlamıyor. Ayrıca kendisi de bu sorulardan yeterince sıkılmış durumda. Bunu da özellikle açıklamak istedim.

Şahsi görüşüm, muhtemelen canı sıkılan bu senarist görünümlü arkadaş kendisine PR yapma derdinde.

Zaten ben hiçbir senaristin böyle her dakika paylaşım yaparak davulla zurnayla duyurup senaryo metni paylaştığını görmedim. Sizce de saçma değil mi bu?

Akasya Durağı absürt bir diziydi. Oyuncular çok iyiydi ve karikatürize edilmiş karakterleri çok güzel yansıttılar. İyi kötü izlendi ve artık tarihin tozlu sayfalarında kalması gerektiğini düşünüyorum.

Bu dedikodu da böylelikle son bulur umarım.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
