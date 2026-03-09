Akasya Durağı'nın 'Gerçek' Senaristi Resul Ertaş'tan Diziyle İlgili İddialara Net Yanıt

Sedat Tulumdaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Herkese merhaba.

Bugün Akasya Durağı'nın 'gerçek' senaristi Resul Ertaş ile konuştum. Çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Yani dizi yeniden başlamıyor. Ayrıca kendisi de bu sorulardan yeterince sıkılmış durumda. Bunu da özellikle açıklamak istedim.

Şahsi görüşüm, muhtemelen canı sıkılan bu senarist görünümlü arkadaş kendisine PR yapma derdinde.

Zaten ben hiçbir senaristin böyle her dakika paylaşım yaparak davulla zurnayla duyurup senaryo metni paylaştığını görmedim. Sizce de saçma değil mi bu?

Akasya Durağı absürt bir diziydi. Oyuncular çok iyiydi ve karikatürize edilmiş karakterleri çok güzel yansıttılar. İyi kötü izlendi ve artık tarihin tozlu sayfalarında kalması gerektiğini düşünüyorum.

Bu dedikodu da böylelikle son bulur umarım.'