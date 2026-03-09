onedio
Türkiye'ye Dönemiyor! Survivor'dan Elenen Onur Alp'ten İlk Paylaşım Geldi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 20:27

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp, yarışmada ses getiren isimlerden biri olmuştu. Elemeye kalan Onur Alp, Engincan'la oynadığı düelloyu kaybetmiş ve Kırmızı takıma da kabul edilmemişti. Yarışmadan elenen Onur Alp'ten ilk paylaşım geldi.

Survivor'ın en çok ses getiren isimlerinden biri olan Onur Alp yarışmaya veda etti.

Erkekler haftasında Engincan'la son ikiye kalan Onur Alp, düelloyu kaybetmesinin ardından yarışmadan elendi. Onur Alp'in elenmesinin ardından başta Beyza olmak üzere pek çok arkadaşı duygusal anlar yaşadı.

Survivor'dan elenen Onur Alp ilk paylaşımını yaptı.

Kendisini destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür eden Onur Alp, Türkiye'ye dönemeyeceğini söyledi. Onur Alp, Los Angeles'a giderek oyunculuk kariyerine ağırlık vereceğini açıkladı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
