Aynı Yağmur Altında ile Ekranlara Dönen Bahar Şahin Oyunculuğuyla Övgüleri Topladı

O Hayat Benim, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine, Lise Devriyesi gibi dizilerdeki rolleriyle oyunculuk sektöründe tanınan isimlerden biri haline gelmişti. Bir süre projelere ara veren ünlü oyuncu ATV’de başlayan yeni dizi Aynı Yağmur Altında ile ekranlara geri dönerek hayranlarını sevindirmişti.

Geçtiğimiz akşam Aynı Yağmur Altında’nın yeni bölümü ekranlara geldi. Bahar Şahin’in oyunculuğunu konuşturduğu sahnesi ise X’te hemen gündem oldu. Kullanıcılar övgü dolu tweetlerle oyuncudan söz etti.