Aynı Yağmur Altında ile Ekranlara Dönen Bahar Şahin Oyunculuğuyla Övgüleri Topladı
Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde yükseliş yaşayarak ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Bahar Şahin, şimdilerde rol aldığı Aynı Yağmur Altında dizisiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümün ardından X platformundaki diziseverler Bahar Şahin’in oyunculuğunu konuştu. Gelin detaylara geçelim…
Genç neslin sevilen oyuncularından Bahar Şahin, Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterine hayat veriyor.
