onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aynı Yağmur Altında ile Ekranlara Dönen Bahar Şahin Oyunculuğuyla Övgüleri Topladı

Aynı Yağmur Altında ile Ekranlara Dönen Bahar Şahin Oyunculuğuyla Övgüleri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 16:09

Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde yükseliş yaşayarak ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Bahar Şahin, şimdilerde rol aldığı Aynı Yağmur Altında dizisiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümün ardından X platformundaki diziseverler Bahar Şahin’in oyunculuğunu konuştu. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç neslin sevilen oyuncularından Bahar Şahin, Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterine hayat veriyor.

Genç neslin sevilen oyuncularından Bahar Şahin, Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterine hayat veriyor.

O Hayat Benim, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine, Lise Devriyesi gibi dizilerdeki rolleriyle oyunculuk sektöründe tanınan isimlerden biri haline gelmişti. Bir süre projelere ara veren ünlü oyuncu ATV’de başlayan yeni dizi Aynı Yağmur Altında ile ekranlara geri dönerek hayranlarını sevindirmişti. 

Geçtiğimiz akşam Aynı Yağmur Altında’nın yeni bölümü ekranlara geldi. Bahar Şahin’in oyunculuğunu konuşturduğu sahnesi ise X’te hemen gündem oldu. Kullanıcılar övgü dolu tweetlerle oyuncudan söz etti.

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın