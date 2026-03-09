Ne Kadar Orta Doğu Uzmanısın?
Orta Doğu… Medeniyetlerin doğduğu, tarihin en eski şehirlerine ev sahipliği yapan ama aynı zamanda günümüzde de dünya siyasetinin merkezinde olan bir bölge. Kültürü, tarihi, dini yapısı ve siyasi dengeleriyle oldukça karmaşık ama bir o kadar da ilgi çekici. Peki sen Orta Doğu hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
Hadi teste!
Ne Kadar Orta Doğu Uzmanısın?
