Reytinglerini Güçlendirmek İsteyen Kıskanmak Dizisinde Senarist Değişiyor
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi bir dönem zirveyi kapsa da A.B.İ. dizisinin başlamasıyla düşüş yaşadı. Sevilen dizide reytingleri güçlendirmek için bir adım atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaristi değişiyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan yapımlar arasında yer alıyor.
Senaryoyu güçlendirme çabaları sürerken, 28. bölümden itibaren senaristin değişeceği öğrenildi.
