Reytinglerini Güçlendirmek İsteyen Kıskanmak Dizisinde Senarist Değişiyor

Reytinglerini Güçlendirmek İsteyen Kıskanmak Dizisinde Senarist Değişiyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 20:16

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi bir dönem zirveyi kapsa da A.B.İ. dizisinin başlamasıyla düşüş yaşadı. Sevilen dizide reytingleri güçlendirmek için bir adım atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaristi değişiyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan yapımlar arasında yer alıyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan yapımlar arasında yer alıyor.

Bu hafta 26. bölümüyle ekrana gelecek dizi, bu sezon salı günleri zirveyi görmeyi başaran ilk dizi olmuştu. Ancak A.B.İ. dizisinin yayın hayatına başlamasıyla zirvedeki yerini kaptırdı.

Senaryoyu güçlendirme çabaları sürerken, 28. bölümden itibaren senaristin değişeceği öğrenildi.

Senaryoyu güçlendirme çabaları sürerken, 28. bölümden itibaren senaristin değişeceği öğrenildi.

Dizinin şu ana kadar senaristliğini üstlenen Yılmaz Şahin, görevini Çağla Kızılelma’ya devredecek. Daha önce Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere birçok diziye imza atan Yılmaz Şahin ise Ay Yapım’ın yeni sezon için çekmeyi planladığı iddialı bir dizisinin çalışmalarına başlayacak

