Akasya Durağı’nın Asıl Senaristi İddiaları Yalanlayınca Yeni Senarist Öfkesine Hakim Olamadı

Akasya Durağı'nın Asıl Senaristi İddiaları Yalanlayınca Yeni Senarist Öfkesine Hakim Olamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.03.2026 - 08:39

Akasya Durağı dizisinin yeniden başlayacak olması son zamanların en çok konuşulan konularından. Ancak son günlerde ortalık biraz kızışmaya başladı. Dizinin başlayacağına dair henüz resmi bir durum, anlaşma olmadığı için yapımın yeniden çekileceğine olan inanç azalmaktaydı. Diziler aleminde haberleri sıkı takip edilen Birsen Altuntaş’ın da dizinin yayınlanması gibi bir durum olmadığını söylemesi şüpheyi artmıştı. 

Tüm bunların üstüne seyirciler dizinin asıl senaristi Resul Ertaş’a sorular sormaya başlayınca, Ertaş da iddiaları yalanladı. Yeni senarist İbrahim Ethem Aşkın ise olanlar karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.

Eski senarist Resul Ertaş’ın açıklamasından burada bahsetmiştik 👇

Resul Ertaş son zamanlarda konuya dair soru almaktan sıkıldığını belirtmiş ve iddiaları yalanlamıştı.

Resul Ertaş son zamanlarda konuya dair soru almaktan sıkıldığını belirtmiş ve iddiaları yalanlamıştı.

Dizinin yeniden başlayacağını iddia eden İbrahim Ethem Aşkın için PR yaptığı da söylenmişti. Açıklamayı gören İbrahim Ethem Aşkın hemen cevabını dile getirdi. Resul Ertaş’a öfkesi de ortadaydı.

“Bana senaristim demeyin!”

"Bana senaristim demeyin!"

İbrahim Ethem Aşkın, Resul Ertaş için şu sözleri kullandı 👇

“Resul Bey, size sadece gülüyorum.

Erler Film bünyesinde bir kadroya bile sahip değildiniz. Dışardan gelen bir senaristtiniz. Sevgili #AzimeAktaş hanımefendi olmasaydı siz onu da yazamazdınız. Cennet Mahallesi projesinin senaryosunu Akasya Durağı 'na aktarıp bana senaristim demeyin. Ben size saygımdan ötürü 2. Bölüm itibariyle siz yazın dedim. Ama siz telefonu kapatıp beni engellediniz. Benim projeyle alakam yok dediniz. Zaten bu proje Türker İnanoğlu 'na aittir. Kendisi de zaten bütün hakları Kanal D ailesine vermiş. Şimdi size son kez şunu sormak istiyorum; Bu kadar insanın ekmeği ile oynamak size yakışıyor mu? Beni bilip bilmeden ne yazdığımı dahi okumadan beni küçümseyici tavırlar takınıp beni her yerden engelleyen siz bu açıklamaları mı yapıyorsunuz. Gerçekten sadece şunu diyeceğim Türker Bey yaşasaydı inanın siz şuan sektörde iş dahi yapamazdınız. Çünkü Türker Bey gençleri seven çalışkan insanları seven birisiydi. Siz peki kimsiniz? Ben söyleyeyim mi? Prim yapmaya çalışan ve gençlerin önünü hadi ben kendimi geçtim o kadar insan ekmek yesin diye uğraşıyorum onların da önünü kesen birisiniz. Bakın ben halkı arkama almışım devletimizi arkamıza almışım? Peki siz kimi aldınız?

Akasya Durağı 'Yeniden' Eylül'de Kanal D'de 💙 🚖

Sevgilerimle, teşekkürler 🌷☀️“

