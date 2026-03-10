Akasya Durağı’nın Asıl Senaristi İddiaları Yalanlayınca Yeni Senarist Öfkesine Hakim Olamadı
Akasya Durağı dizisinin yeniden başlayacak olması son zamanların en çok konuşulan konularından. Ancak son günlerde ortalık biraz kızışmaya başladı. Dizinin başlayacağına dair henüz resmi bir durum, anlaşma olmadığı için yapımın yeniden çekileceğine olan inanç azalmaktaydı. Diziler aleminde haberleri sıkı takip edilen Birsen Altuntaş’ın da dizinin yayınlanması gibi bir durum olmadığını söylemesi şüpheyi artmıştı.
Tüm bunların üstüne seyirciler dizinin asıl senaristi Resul Ertaş’a sorular sormaya başlayınca, Ertaş da iddiaları yalanladı. Yeni senarist İbrahim Ethem Aşkın ise olanlar karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resul Ertaş son zamanlarda konuya dair soru almaktan sıkıldığını belirtmiş ve iddiaları yalanlamıştı.
“Bana senaristim demeyin!”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın