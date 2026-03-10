Akasya Durağı’nın Asıl Senaristi İddiaları Yalanlayınca Yeni Senarist Öfkesine Hakim Olamadı

Akasya Durağı dizisinin yeniden başlayacak olması son zamanların en çok konuşulan konularından. Ancak son günlerde ortalık biraz kızışmaya başladı. Dizinin başlayacağına dair henüz resmi bir durum, anlaşma olmadığı için yapımın yeniden çekileceğine olan inanç azalmaktaydı. Diziler aleminde haberleri sıkı takip edilen Birsen Altuntaş’ın da dizinin yayınlanması gibi bir durum olmadığını söylemesi şüpheyi artmıştı.

Tüm bunların üstüne seyirciler dizinin asıl senaristi Resul Ertaş’a sorular sormaya başlayınca, Ertaş da iddiaları yalanladı. Yeni senarist İbrahim Ethem Aşkın ise olanlar karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.