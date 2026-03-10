Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray - Liverpool Maçı Nereden İzlenir?

Galatasaray ile Liverpool FC arasındaki heyecan verici mücadele için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekip Liverpool ile son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Galatasaray, kendi taraftarları önünde oynayacağı bu maçı kazanarak, Anfield'da oynanacak rövanş maçı için avantaj sağlamayı hedefliyor.

Peki, Galatasaray ve Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Liverpool maçı nereden izlenir?

İşte, detaylar