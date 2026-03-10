onedio
Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray - Liverpool Maçı Nereden İzlenir?

Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray - Liverpool Maçı Nereden İzlenir?

Elif ÇAMLIBEL
10.03.2026 - 09:57
10.03.2026 - 09:57

Galatasaray ile Liverpool FC arasındaki heyecan verici mücadele için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekip Liverpool ile son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Galatasaray, kendi taraftarları önünde oynayacağı bu maçı kazanarak, Anfield'da oynanacak rövanş maçı için avantaj sağlamayı hedefliyor.

Peki, Galatasaray ve Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Liverpool maçı nereden izlenir? 

İşte, detaylar

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?

Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?

Galatasaray ile Liverpool FC'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya geleceği ilk maç, 10 Mart 2026 Salı günü gerçekleşecek. Rövanş maçı ise 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. 

Galatasaray - Liverpool Maçı Saat Kaçta?

Milyonların heyecanla beklediği Galatasaray - Liverpool maçı, 10 Mart Salı akşamı Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Liverpool Maçı Nereden İzlenir? Hangi Kanalda?

Galatasaray - Liverpool Maçı Nereden İzlenir? Hangi Kanalda?

Türkiye'deki futbol severlerin heyecanla beklediği dev karşılaşma TRT 1 ekranlarında ve tabii platformunda canlı olarak yayınlanacak. 

Galatasaray - Liverpool Maçı Nerede Oynanacak? 

Bu önemli futbol mücadelesine Galatasaray ev sahipliği yapacak. Galatasaray - Liverpool maçı, RAMS Park'ta düzenlenecek.

Galatasaray - Liverpool Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray - Liverpool Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray'ın Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlayacağı müsabakayı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray - Liverpool Maçının Muhtemel 11'inde Kimler Var?

Galatasaray - Liverpool Maçının Muhtemel 11'inde Kimler Var?

Galatasaray, ev sahibi olarak maça çıkacak ve teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki takımın ilk 11'i şu şekilde olması bekleniyor: 

Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Lang, Osimhen.

Diğer yandan, Liverpool FC'nin teknik direktörü Arne Slot'un sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'lerin ise şöyle olduğu tahmin ediliyor:

Mamardashvili, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Ekitike.

