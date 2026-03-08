Galatasaray’ın Kritik Liverpool Maçında İspanyol Hakem Düdük Çalacak

Son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya yakınlığı gündemde. Hem Türkler hem de İspanyollar birbirine övgü dolu sözler söylüyor, televizyon programlarında karşılıklı iyi niyet temennileri yer alıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Liverpool mücadelesinde de İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun düdük çalacağı açıklandı.