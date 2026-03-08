MART
Galatasaray’ın Kritik Liverpool Maçında İspanyol Hakem Düdük Çalacak

İsmail Kahraman
08.03.2026 - 15:14

Son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya yakınlığı gündemde. Hem Türkler hem de İspanyollar birbirine övgü dolu sözler söylüyor, televizyon programlarında karşılıklı iyi niyet temennileri yer alıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Liverpool mücadelesinde de İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun düdük çalacağı açıklandı.

Temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasında iç sahada karşılaştığı Liverpool’u tek golle mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Liverpool ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını 10 Mart Salı günü iç sahada oynayacak.

UEFA, Galatasaray-Liverpool mücadelesinde İspanya’nın son yıllardaki en iyi hakemlerinden Jesus Gil Manzano’nun düdük çalacağını açıkladı.

İspanyol hakemin son günlerde Türkiye-İspanya yakınlaşması sonrasında maça atanması dikkat çekti.

