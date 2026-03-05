onedio
İspanya Türkiye Olayı Nedir, Neden Konuşuluyor? İspanya Vizeyi Kaldırdı mı?

Dilara Bağcı Peker
05.03.2026 - 15:32

Son günlerde sosyal medyaya girdiyseniz İspanya Türkiye arasındaki etkileşim dikkatinizi çekmiş olabilir. Diplomatik krizlerin sürdüğü bugünlerde, sosyal medyada resmen Türk-İspanyol dostluğu doğdu. Üstelik bu sıcakkanlı paylaşımlar her iki ülke tarafından da yapılıyor ve diğer ülkeleri de kıskandıracak duruma geldi. Elbette Türk kullanıcıların mizah seviyesi global ölçekte övülmeye başlanınca işler çığrından çıktı.

Peki İspanya Türkiye olayı nedir, nede konuşuluyor?

İspanya Türkiye Olayı Nedir, Neden Konuşuluyor?

Son günlerde sosyal medyada İspanya Türkiye dostluğu başladı. Bu dostluğun ana sebebi ise İspanya'nın savaş karşıtı tutumu oldu.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin iki askeri üssünü kullanmasına izin vermedi. Trump, İspanya'yı eleştirirken Sanchez'den 'Savaşa hayır.' yanıtı geldi. 

Ayrıca İspanya'nın geçmişteki tutumları da unutulmadı. İspanya, deprem ve yangınlarda Türkiye'nin yanında ilk sıralarda yer almış, Filistin konusunda büyük hassasiyet göstermiş ve Avrupa ülkelerine örnek olmuş, İsrail'i protesto etmek adına Eurovision gibi dev organizasyonlardan çekilme kararı almıştı.

Tüm bunların birleşmesiyle, Türk sosyal medyasında büyük bir 'İspanya övgüsü' başlamış oldu.

Türkiye'ye Gelen Füzeyi Kim Düşürdü?

İran'dan Türkiye'ye atılan füzeyi NATO'nun düşürdü​​ğü belirtiliyor.

İspanya Başbakanı Sanchez Ne Dedi?

Sanchez, Trump'ın eleştirilerinin ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır. Maaşlar artmayacak ya da çevre sorunları çözülmeyecek. Petrol ve gaz fiyatları artacak. Politikacılar olarak biz insanların sorunlarını çözmek için buradayız daha da kötüleştirmek için değil. Bazılarının ya da hep aynı kişilerin ceplerini doldurmak için değil.'

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın NATO, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun tam üyesi olduğunu, hükümetinin bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da barışı ve uluslararası hukuku savunarak Orta Doğu'da bölgedeki tüm ülkelerle ve AB'deki müttefikleriyle diyaloğu sürdüreceğini ifade etti.

İspanya Türkiye'ye Vizeyi Kaldırdı mı?

İspanya, Türkiye'ye vizeyi kaldırmadı. 

İspanya, Schengen Bölgesi üyesi bir ülke olduğu için kısa süreli (90 günü aşmayan) seyahatler için Schengen vizesi alınması gerekiyor. 

İspanya Türkiye arasındaki samimi ilişkiler, yalnızca sosyal medya paylaşımlarından ibarettir.

İspanya Nato Üyesi mi?

İspanya, NATO üyesi bir ülkedir. 

18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'de Almanya ve 1982'de İspanya İttifaka üye olmuşlardır.İspanya, 30 Mayıs 1982'de NATO'nun 16. üyesi oldu ve 1999'da entegre askeri yapıya katıldı.

