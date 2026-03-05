İspanya Türkiye Olayı Nedir, Neden Konuşuluyor? İspanya Vizeyi Kaldırdı mı?

Sanchez, Trump'ın eleştirilerinin ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır. Maaşlar artmayacak ya da çevre sorunları çözülmeyecek. Petrol ve gaz fiyatları artacak. Politikacılar olarak biz insanların sorunlarını çözmek için buradayız daha da kötüleştirmek için değil. Bazılarının ya da hep aynı kişilerin ceplerini doldurmak için değil.'

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın NATO, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun tam üyesi olduğunu, hükümetinin bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da barışı ve uluslararası hukuku savunarak Orta Doğu'da bölgedeki tüm ülkelerle ve AB'deki müttefikleriyle diyaloğu sürdüreceğini ifade etti.