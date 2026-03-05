onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Herkesin En Az Bir Kez Denemesi Gereken En Meşhur 10 İspanya Yemeği

Herkesin En Az Bir Kez Denemesi Gereken En Meşhur 10 İspanya Yemeği

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 16:18

İspanyol mutfağı, Akdeniz’in taze ürünlerini zengin baharatlar ve geleneksel pişirme yöntemleriyle buluşturan köklü bir lezzet kültürüne sahip. Deniz ürünlerinden et yemeklerine, sokak lezzetlerinden tatlılara kadar uzanan bu geniş mutfak, dünyaca ünlü pek çok tarif barındırıyor. İşte İspanya’nın mutfak mirasında öne çıkan, hem ülke içinde hem de dünya genelinde büyük ilgi gören 10 meşhur yemek ve pratik tarifleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paella Valenciana

Paella Valenciana

Paella Valenciana, İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinden doğan ve safranın altın rengiyle taçlanan ikonik bir pirinç yemeğidir. Orijinalinde deniz ürünleri yerine tavşan, tavuk ve yöresel fasulye çeşitleri kullanılarak hazırlanan bu lezzet, kırsal kesimdeki çiftçilerin öğle yemeklerinden türemiştir. Pirincin suyu tamamen çekerek tavanın dibinde 'socarrat' adı verilen karamelize çıtır bir tabaka oluşturması, yemeğin en kıymetli özelliğidir. İspanyol kültüründe sadece bir yemek değil, pazar günleri aile ve arkadaşların etrafında toplandığı sosyal bir ritüeli temsil eder.

Malzemeler:

  • 500 ml tavuk veya et suyu

  • 200g tavuk eti ve 200g tavşan eti (kuşbaşı doğranmış)

  • 250g kısa taneli pirinç (bomba veya arborio)

  • 100g taze yeşil fasulye ve 50g iri beyaz fasulye

  • 1 adet rendelenmiş domates

  • Zeytinyağı, tuz, tatlı toz biber, bir tutam safran

Hazırlanışı:

  • Geniş ve sığ bir tavada (paella tavası) zeytinyağını ısıtıp etleri altın rengi olana dek kavurun.

  • Fasulyeleri ve rendelenmiş domatesi ekleyip sotelemeye devam edin.

  • Toz biber, safran ve sıcak tavuk suyunu ilave ederek etler yumuşayana dek kaynamaya bırakın.

  • Pirinci tavanın her yerine eşit şekilde dağıtın ve bu aşamadan sonra yemeği kesinlikle karıştırmayın.

  • Pirinçler suyunu tamamen çekip tavanın dibi hafifçe tutana dek (socarrat oluşumu için) pişirin ve dinlendirdikten sonra servis yapın.

Tortilla de Patatas (İspanyol Omleti)

Tortilla de Patatas (İspanyol Omleti)

İspanyol omleti olarak da bilinen Tortilla de Patatas; patates, yumurta, sızma zeytinyağı ve tuz kullanılarak hazırlanan oldukça karakteristik bir yemektir. Günün her saati ister sıcak ister soğuk tüketilebilen bu rustik lezzet, az sayıda malzemenin ustalıkla dönüştürülmesinin en güzel örneğidir. Dışı bütün ve kızarmış, içi ise hafif ıslak ve akışkan bir dokuya sahip olacak şekilde pişirilmesi esastır. İsteğe bağlı olarak soğan eklenip eklenmemesi, İspanya'da hala devam eden eğlenceli bir gastronomi tartışmasıdır.

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates

  • 1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)

  • 6 adet büyük boy yumurta

  • 150 ml sızma zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Patatesleri soyun, ince yarım aylar veya küçük küpler halinde doğrayın (soğan kullanacaksanız onu da ince doğrayın).

  • Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın; patates ve soğanları renk almadan, kızarmak yerine yağda yavaşça yumuşayana kadar pişirin (konfit yöntemi).

  • Yumuşayan sebzeleri yağdan süzerek alın ve derin bir kasede çırpılmış yumurtalarla birleştirip 10-15 dakika bekletin.

  • Az yağlanmış yapışmaz bir tavaya bu harcı dökün; altı kızardığında düz bir tabak yardımıyla ters çevirerek diğer yüzünü de pişirin.

Gazpacho Andaluz

Gazpacho Andaluz

Gazpacho Andaluz, Endülüs bölgesinin kavurucu yaz sıcaklarına karşı ferahlamak amacıyla geliştirilmiş, çiğ sebzelerin püre haline getirilmesiyle elde edilen soğuk bir çorbadır. Domates, yeşil biber, salatalık, sirke ve zeytinyağının yüksek devirde çekilmesiyle ipeksi bir kıvam kazanır. Karışımın içine eklenen bayat ekmek, çorbanın ayrışmasını önleyerek hem kıvamını yoğunlaştırır hem de doyuruculuğunu artırır. Üzerinde kıtır ekmek veya doğranmış sebzelerle servis edilen bu yemek, Akdeniz diyetinin en sağlıklı yansımalarından biridir.

Malzemeler:

  • 4-5 adet büyük boy olgun domates

  • 1 adet yeşil biber ve 1 adet salatalık

  • 1/4 adet kırmızı soğan ve 1-2 diş sarımsak

  • 3-4 dilim bayat ekmek içi (hafif ıslatılmış)

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, tuz

Hazırlanışı:

  • Tüm sebzeleri yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.

  • Sebzeleri, sarımsağı ve hafifçe ıslatılmış bayat ekmek içlerini blendera alın.

  • Zeytinyağı, sirke ve tuzu ekleyerek tamamen pürüzsüz ve sıvı bir kıvam alana dek yüksek devirde çekin.

  • Karışımı süzgeçten geçirin ve servis etmeden önce buzdolabında en az 1-2 saat soğutun.

Patatas Bravas

Patatas Bravas

Patatas Bravas, dışı çıtır içi yumuşacık kızarmış patates küplerinin hafif acılı ve dumanlı bir sosla buluştuğu, İspanya'nın en sevilen tapas (meze) çeşitlerinden biridir. İspanyol bar kültürünün ve paylaşımlı tabak geleneğinin tartışılmaz vazgeçilmezidir. Patateslerin kusursuz bir dokuya sahip olması için genellikle önce haşlanıp ardından yüksek ısıda kızartılması tercih edilir. Üzerinde hafif acılı 'salsa brava' ve genellikle sarımsaklı bir mayonez olan aioli sosu gezdirilerek servis edilir.

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates

  • Kızartmak için zeytinyağı ve tuz

  • Bravas Sos İçin: 1/2 soğan, 1 diş sarımsak, 2 adet rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, pul biber, mayonez

Hazırlanışı:

  • Patatesleri küp küp doğrayın ve dışları hafif yumuşayana kadar sıcak suda kısa süre haşlayıp süzün.

  • Tavada zeytinyağını ısıtın ve süzülen patatesleri altın sarısı ve çıtır olana dek kızartın.

  • Sos için; ince doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Rendelenmiş domatesi ve baharatları ekleyip koyulaşana dek pişirin.

  • Sos ılındığında sirke ve az miktarda mayonez ekleyerek karıştırın. Patatesleri tabağa alıp sıcak sosu üzerinde gezdirerek sunun.

Pulpo a la Gallega

Pulpo a la Gallega

Galiçya bölgesine özgü Pulpo a la Gallega, haşlanarak yumuşatılan ahtapotun geleneksel ahşap tabaklarda sunulmasıyla hazırlanan ikonik bir deniz ürünü yemeğidir. Atlantik Okyanusu'nun zorlu koşullarından elde edilen deniz mahsullerinin, minimum müdahale ile lezzetlendirilmesini amaçlar. Ahtapotun derisinin etinden ayrılmasını engellemek için kaynar suya art arda üç kez batırıp çıkarma (şoklama) tekniği kullanılır. Çoğunlukla haşlanmış patates yatağında, üzerine bol sızma zeytinyağı, deniz tuzu ve tütsülenmiş kırmızı biber serpilerek servis edilir.

Malzemeler:

  • 1 adet bütün ahtapot (dondurulup çözülmüş, yaklaşık 1.5 - 2 kg)

  • 1 adet kuru soğan ve 2 adet defne yaprağı

  • 3-4 adet patates

  • Sızma zeytinyağı, iri deniz tuzu, tütsülenmiş kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

  • Büyük bir tencerede suyu kaynatın; içerisine bütün soğanı ve defne yapraklarını ekleyin.

  • Ahtapotu baş kısmından tutup kaynayan suya batırın, 5 saniye bekletip çıkarın ve bu işlemi 3 kez tekrarladıktan sonra tamamen suya bırakın.

  • Ahtapotu yaklaşık 30-35 dakika yumuşayana dek haşlayıp çıkarın ve aynı suda dilimlenmiş patatesleri haşlayın.

  • Tabanına patatesleri dizdiğiniz tabağın üzerine ahtapotu dilimleyerek koyun; zeytinyağı, tuz ve kırmızı biber serperek servis yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Croquetas de Jamón (Jambonlu Kroket)

Croquetas de Jamón (Jambonlu Kroket)

Croquetas de Jamón, dışı çıtır bir pane harcıyla kaplı, içi ise akışkan bir beşamel sos ve İber jambonu parçacıklarından oluşan geleneksel İspanyol kroketleridir. Fransız mutfak tekniklerinin İber Yarımadası'ndaki yerel malzemelerle yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkan bu lokmalık lezzet, tapas menülerinin vazgeçilmezidir. İspanyol mutfağının artan malzemeleri değerlendirme (sıfır atık) felsefesinin en lezzetli sonuçlarından biri olarak kabul edilir. Harcın ocakta pişirilip tamamen soğutulduktan sonra panelenip kızartılması, bu tatlı-tuzlu atıştırmalığın mükemmel dokusunu oluşturur.

Malzemeler:

  • 3-4 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağından biraz az un

  • 4 su bardağı süt

  • 150-200g ince doğranmış İspanyol jambonu (veya tütsülenmiş et)

  • Panelemek için: Un, 2 adet çırpılmış yumurta, galeta unu ve kızartma yağı

Hazırlanışı:

  • Geniş bir tavada tereyağını eritin, ince doğranmış jambonları kısa süre soteleyerek aromasının yağa geçmesini sağlayın.

  • Unu ekleyerek kokusu çıkana dek kavurun, ardından sütü azar azar ve sürekli çırparak ilave edin.

  • Karışım koyu, yapışkan bir hamur (beşamel) kıvamına gelene dek kısık ateşte pişirin. Harcı düz bir kaba yayıp buzdolabında en az 4 saat soğutun.

  • Tamamen katılaşan harçtan küçük silindir veya top şekilleri yapın; sırasıyla una, yumurtaya ve galeta ununa bulayarak kızgın yağda altın rengi olana dek kızartın.

Pimientos de Padrón (Padrón Biberleri)

Pimientos de Padrón (Padrón Biberleri)

Galiçya'nın Padrón kasabasına özgü olan bu küçük yeşil biberler, kızgın zeytinyağında derileri kabarıp kararana dek hızla sote edilerek hazırlanır. 'Bazıları acıdır, bazıları değildir' şeklindeki ünlü İspanyol deyişine konu olan bu biberler, masada sürprizli ve eğlenceli bir yeme deneyimi sunar. Çoğunlukla tatlı ve bitkisel bir aromaya sahip olsalar da aralarından rastgele acı biberler çıkabilir. Basit pişirme tekniklerinin ve kaliteli iri deniz tuzunun, tek bir malzemenin lezzetini nasıl harikaya dönüştürdüğünün en büyük kanıtıdır.

Malzemeler:

  • 250-300g taze Padrón biberi (veya benzer formda tatlı/acı karışık küçük yeşil biberler)

  • 2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • Bol miktarda iri pullu deniz tuzu

Hazırlanışı:

  • Biberleri bol suyla yıkayın ve tavada yağ sıçramasını önlemek için bir bez yardımıyla tamamen kurulayın.

  • Geniş ve kalın tabanlı bir tavada zeytinyağını, yüksek ateşte duman tütme noktasına gelene dek iyice ısıtın.

  • Biberleri tek katman halinde tavaya alın; dış kabukları kabarıp yer yer kavrulana dek yaklaşık 2-3 dakika boyunca tavayı sallayarak hızla kızartın.

  • Biberler yumuşadığında hemen ocaktan alın, sıcakken üzerine cömertçe iri deniz tuzu serperek bekletmeden servis edin.

Fabada Asturiana

Fabada Asturiana

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesine ait olan Fabada Asturiana, iri beyaz fasulyeler ile domuz etinden üretilen şarküteri ürünlerinden oluşan geleneksel ve zengin bir yahnidir. Soğuk Atlantik iklimine karşı bedeni ısıtan besleyici bir kalkan niteliği taşıyan bu yemek, özellikle kırsal kesim işçileri arasında popülerleşmiştir. Bölgeye özgü fasulyelerin, sosis ve pastırma çeşitleriyle saatlerce ağır ateşte demlenmesiyle hazırlanır. Fasulyelerin dış kabukları dağılmadan içlerinin kremamsı bir doku kazanması, yemeğin en önemli ustalık noktasıdır.

Malzemeler:

  • 500g iri beyaz fasulye (bir gece önceden ıslatılmış)

  • 2 adet İspanyol sucuğu/sosisi (Chorizo) ve kan sosisi (Morcilla)

  • 250g tuzlu pastırma veya füme et

  • 1 adet bütün soğan, toz tatlı kırmızı biber, bir tutam safran

Hazırlanışı:

  • Geceden ıslatılmış fasulyeleri geniş bir tencereye alın; üzerine bütün haldeki soğanı ve et ürünlerini yerleştirin.

  • Malzemelerin üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın ve yüzeyde biriken köpüğü temizleyin.

  • Köpük alındıktan sonra safran ve toz biberi ekleyin, ateşi en düşük seviyeye getirin.

  • Fasulyeler tamamen yumuşayana dek (yaklaşık 2.5 - 3 saat) kapağı kapalı olarak ağır ağır pişirin. Servis ederken etleri dilimleyerek fasulyelerin üzerine yerleştirin.

Crema Catalana

Crema Catalana

Crema Catalana, Katalonya mutfağına ait, süt ve yumurta sarısı ile hazırlanan, üzeri pürmüz yardımıyla karamelize edilerek çıtır bir şeker tabakasıyla kaplanan efsanevi bir İspanyol tatlısıdır. Fransızların ünlü Crème Brûlée tatlısına çok benzese de; krema yerine süt kullanılması ve vanilya yerine narenciye kabukları ile tarçınla tatlandırılmasıyla ondan ayrılır. Kıtır şeker kabuğunun kaşıkla kırılmasıyla ulaşılan altındaki ipeksi soğuk puding, damakta kusursuz bir zıtlık yaratır. Doğrudan ocak üzerinde pişirilmesi, yapımındaki en belirgin tekniklerden biridir.

Malzemeler:

  • 500 ml tam yağlı süt

  • 4-6 adet yumurta sarısı

  • 100g toz şeker

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 adet limon kabuğu (beyaz kısmı hariç), 1 çubuk tarçın

  • Üzerini karamelize etmek için ekstra toz veya esmer şeker

Hazırlanışı:

  • Sütün büyük kısmını bir tencereye alın; içine limon kabuğu ve çubuk tarçını ekleyerek kaynama noktasına getirin, ardından aromaların geçmesi için 10 dakika demlendirin.

  • Ayrı bir kasede yumurta sarılarını, şekeri ve az miktarda sütle açtığınız mısır nişastasını iyice çırpın.

  • İçinden kabukları çıkardığınız ılık sütü, yumurtalı karışıma incecik ve sürekli karıştırarak yedirin.

  • Karışımı tekrar ocağa alın ve kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin.

  • Kaselere paylaştırıp buzdolabında en az 2 saat soğutun; servis etmeden hemen önce üzerine şeker serpip mutfak pürmüzü veya ızgara ile karamelize edin.

Churros con Chocolate

Churros con Chocolate

Kaynar su, buğday unu ve tereyağından oluşan hamurun kızgın yağa sıkılarak dışı çıtır, içi yumuşak bir doku elde edilmesiyle hazırlanan Churros, İspanya'nın en ikonik tatlısıdır. Genellikle sabah kahvaltılarında veya gece hayatının bitişinde tüketilen bu sokak lezzeti, koyu kıvamlı sıcak çikolata sosuna batırılarak yenir. Hamurun içindeki nişastanın sıcak suyla anında jelatinleşmesi ve yıldız uçlu aparatla sıkılması, mükemmel kıvamın ve çıtırlığın sırrıdır. Churros ve kıvamlı çikolata birlikteliği, İspanyol kültüründe nesillerdir devam eden vazgeçilmez bir sosyalleşme ritüelidir.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı su ve 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz

  • (İsteğe bağlı esneklik için) 1 veya 2 adet yumurta

  • Kızartmak için sıvı yağ; kaplamak için toz şeker ve tarçın

  • Sos İçin: 150g bitter çikolata, yarım paket krema (veya süt ve az nişasta)

Hazırlanışı:

  • Bir tencerede su, tereyağı, şeker ve tuzu kaynatın.

  • Kaynayan suya unu tek seferde ilave edip ocağın altını kısın; hamur toparlanıp tencereden ayrılana kadar hızla karıştırın.

  • Hamur biraz ılındığında (kullanacaksanız) yumurtayı ekleyip hamura iyice yedirin ve yıldız uçlu bir sıkma torbasına doldurun.

  • Kızgın yağa hamuru istediğiniz uzunlukta şeritler halinde sıkın, altın rengini alana dek her tarafını kızartın.

  • Yağdan alınan sıcak churros'ları tarçınlı şeker karışımına bulayın. Ayrı bir yerde erittiğiniz sıcak ve koyu çikolata sosu ile birlikte hemen servis yapın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın