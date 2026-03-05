Herkesin En Az Bir Kez Denemesi Gereken En Meşhur 10 İspanya Yemeği

İspanyol omleti olarak da bilinen Tortilla de Patatas; patates, yumurta, sızma zeytinyağı ve tuz kullanılarak hazırlanan oldukça karakteristik bir yemektir. Günün her saati ister sıcak ister soğuk tüketilebilen bu rustik lezzet, az sayıda malzemenin ustalıkla dönüştürülmesinin en güzel örneğidir. Dışı bütün ve kızarmış, içi ise hafif ıslak ve akışkan bir dokuya sahip olacak şekilde pişirilmesi esastır. İsteğe bağlı olarak soğan eklenip eklenmemesi, İspanya'da hala devam eden eğlenceli bir gastronomi tartışmasıdır.

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)

6 adet büyük boy yumurta

150 ml sızma zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı: