Google’dan Kritik Uyarı: iPhone’ları Hedef Alan “Coruna” Virüsü Ortaya Çıktı

Ardından WebKit tabanlı açıklar kullanılarak sisteme erişim sağlanıyor ve daha yüksek yetkiler elde edilerek cihazda zararlı yazılım çalıştırılabiliyor.

Google’ın bulgularına göre Coruna ilk olarak 2025 yılında bir gözetim yazılımı müşterisinin operasyonunda tespit edildi. Daha sonra aynı araç, Ukrayna’daki kullanıcıları hedef alan bir siber casusluk kampanyasında ve ardından finansal kazanç amaçlı saldırılarda yeniden ortaya çıktı. Bu durum, devlet seviyesinde geliştirilen araçların zamanla farklı siber suç gruplarına yayılabildiğini gösteriyor.

Siber güvenlik şirketi iVerify ise exploit kitinin kod yapısının oldukça gelişmiş olduğunu ve bu tür bir aracın geliştirilmesinin ciddi kaynak gerektirdiğini vurguluyor. Araştırmalara göre bu araç kullanılarak on binlerce iPhone’un enfekte edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Coruna’nın en güncel iOS sürümlerinde etkili olmadığını belirtiyor. Bu nedenle iPhone kullanıcılarının cihazlarını en son iOS sürümüne güncellemeleri ve mümkünse Apple’ın yüksek güvenlik modu olan Lockdown Mode özelliğini etkinleştirmeleri öneriliyor.