Google’dan Kritik Uyarı: iPhone’ları Hedef Alan “Coruna” Virüsü Ortaya Çıktı
Kaynak: https://cloud.google.com/blog/topics/...
Google’ın güvenlik araştırmacıları, iPhone’ları hedef alan son derece gelişmiş bir siber saldırı aracını ortaya çıkardı. “Coruna” adı verilen bu exploit kiti, eski iOS sürümlerindeki çok sayıda güvenlik açığını kullanarak cihazlara sızabiliyor.
Google Threat Intelligence Group tarafından yayımlanan araştırmaya göre “Coruna” adlı exploit kiti, iOS 13 ile iOS 17.2.1 arasındaki sürümleri çalıştıran iPhone’ları hedef alıyor.
Araştırmacılar, saldırı zincirinin ilk aşamasında tarayıcı üzerinden cihazın modeli ve işletim sistemi sürümü gibi bilgilerinin tespit edildiğini belirtiyor.
