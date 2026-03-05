onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Avrupa Merkez Bankası Açıkladı: Yapay Zeka Şu Anlık İş Kaybına Yol Açmıyor

Avrupa Merkez Bankası Açıkladı: Yapay Zeka Şu Anlık İş Kaybına Yol Açmıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 14:21

Yapay zekanın iş gücü piyasasını nasıl etkileyeceği dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre ise teknoloji, şu ana kadar Euro Bölgesi’nde istihdam üzerinde belirgin bir kayba yol açmış değil. Hatta bazı şirketlerin yapay zeka yatırımlarıyla birlikte yeni çalışanlar istihdam ettiği görülüyor.

Kaynak: https://www.reuters.com/business/ai-m...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomistleri tarafından yayımlanan bir blog yazısında, yapay zekânın Avrupa’daki iş gücü piyasasına etkileri değerlendirildi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomistleri tarafından yayımlanan bir blog yazısında, yapay zekânın Avrupa’daki iş gücü piyasasına etkileri değerlendirildi.

Analize göre, yapay zeka teknolojilerinin şirketlerde yaygınlaşmaya başlamasına rağmen, şu ana kadar Euro Bölgesi’nde belirgin bir istihdam kaybı görülmedi.

Araştırmayı hazırlayan ekonomistler Laura Lebastard ve David Sondermann, 2025 yılında şirketler arasında yapılan anket verilerini inceleyerek yapay zeka yatırımlarının mevcut işlerin yerini henüz almadığını belirtti. Buna göre birçok şirket, üretim süreçlerini tamamen değiştirmek yerine yapay zeka araçlarını mevcut sistemlere entegre etmeyi tercih ediyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı firmaların yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve ölçeklendirmek için ek çalışanlar istihdam etmesi.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı firmaların yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve ölçeklendirmek için ek çalışanlar istihdam etmesi.

Bu durum, teknolojinin kısa vadede iş kaybından çok yeni roller ve uzmanlık alanları oluşturduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte AMB, yapay zekanın uzun vadeli etkilerinin hala belirsiz olduğunun altını çiziyor. Kuruma göre teknoloji henüz üretim süreçlerinde köklü bir dönüşüm yaratmış değil.

Bu durum yıllar içerisinde değişebilir.

Bu durum yıllar içerisinde değişebilir.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da daha önce yaptığı açıklamalarda, yapay zekanın verimlilik üzerindeki etkilerinin iş gücü piyasasını nasıl şekillendireceğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminden Lisa Cook ise yapay zeka kaynaklı iş kayıplarının gelecekte daha belirgin hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın