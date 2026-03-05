Avrupa Merkez Bankası Açıkladı: Yapay Zeka Şu Anlık İş Kaybına Yol Açmıyor

Analize göre, yapay zeka teknolojilerinin şirketlerde yaygınlaşmaya başlamasına rağmen, şu ana kadar Euro Bölgesi’nde belirgin bir istihdam kaybı görülmedi.

Araştırmayı hazırlayan ekonomistler Laura Lebastard ve David Sondermann, 2025 yılında şirketler arasında yapılan anket verilerini inceleyerek yapay zeka yatırımlarının mevcut işlerin yerini henüz almadığını belirtti. Buna göre birçok şirket, üretim süreçlerini tamamen değiştirmek yerine yapay zeka araçlarını mevcut sistemlere entegre etmeyi tercih ediyor.