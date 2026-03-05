Avrupa Merkez Bankası Açıkladı: Yapay Zeka Şu Anlık İş Kaybına Yol Açmıyor
Yapay zekanın iş gücü piyasasını nasıl etkileyeceği dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre ise teknoloji, şu ana kadar Euro Bölgesi’nde istihdam üzerinde belirgin bir kayba yol açmış değil. Hatta bazı şirketlerin yapay zeka yatırımlarıyla birlikte yeni çalışanlar istihdam ettiği görülüyor.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomistleri tarafından yayımlanan bir blog yazısında, yapay zekânın Avrupa’daki iş gücü piyasasına etkileri değerlendirildi.
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı firmaların yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve ölçeklendirmek için ek çalışanlar istihdam etmesi.
Bu durum yıllar içerisinde değişebilir.
