OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Pentagon Açıklaması: “Nasıl Kullanıldığını Kontrol Etmiyoruz”
OpenAI’nin ABD Savunma Bakanlığı ile iş birliği teknoloji dünyasında tartışma yarattı. CEO Sam Altman, yapay zekâ araçlarının askeri operasyonlarda nasıl kullanıldığını kontrol etmediklerini açıkladı.
ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, şirket çalışanlarıyla yaptığı toplantıda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Son dönemde Pentagon’un yapay zeka şirketlerinden modeller üzerindeki bazı güvenlik sınırlamalarını kaldırmalarını talep ettiği iddiaları, teknoloji dünyasında ciddi etik tartışmalara yol açtı.
