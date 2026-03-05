onedio
article/comments
article/share
OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Pentagon Açıklaması: “Nasıl Kullanıldığını Kontrol Etmiyoruz”

Metehan Bozkurt
05.03.2026 - 11:26

OpenAI’nin ABD Savunma Bakanlığı ile iş birliği teknoloji dünyasında tartışma yarattı. CEO Sam Altman, yapay zekâ araçlarının askeri operasyonlarda nasıl kullanıldığını kontrol etmediklerini açıkladı.

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, şirket çalışanlarıyla yaptığı toplantıda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Altman, OpenAI’nin geliştirdiği yapay zeka araçlarının ABD Savunma Bakanlığı tarafından askeri operasyonlarda nasıl kullanıldığını kontrol etmediklerini söyledi. 

Bloomberg ve CNBC’nin aktardığına göre Altman, çalışanlara yaptığı konuşmada şirketin askeri operasyonlara dair karar süreçlerinde söz sahibi olmadığını vurguladı. “Operasyonel kararları biz almıyoruz” diyen Altman, çalışanların belirli askeri operasyonlar hakkında görüş bildirme yetkisi olmadığını da ifade etti.

Son dönemde Pentagon’un yapay zeka şirketlerinden modeller üzerindeki bazı güvenlik sınırlamalarını kaldırmalarını talep ettiği iddiaları, teknoloji dünyasında ciddi etik tartışmalara yol açtı.

Yapay zeka destekli sistemlerin ABD ordusunun bazı operasyonlarında hedef belirleme süreçlerinde kullanıldığı da öne sürülüyor. 

Öte yandan OpenAI’nin rakiplerinden biri olan Anthropic, benzer bir anlaşmayı kabul etmemişti. Şirket, geliştirdiği yapay zekâ modelinin kitlesel gözetim veya tamamen otonom silah sistemlerinde kullanılabileceği endişesiyle Pentagon ile iş birliğine yanaşmadığını açıklamıştı. 

OpenAI ile Pentagon arasındaki anlaşmanın açıklanmasının ardından hem kamuoyunda hem de şirket içinde tepkiler yükseldi. Altman ise anlaşmanın duyurulma sürecinin aceleye geldiğini ve şirketi “fırsatçı” gösterdiğini kabul ederek süreci daha net sınırlarla yeniden düzenlemek için çalıştıklarını belirtti.

