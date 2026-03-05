OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Pentagon Açıklaması: “Nasıl Kullanıldığını Kontrol Etmiyoruz”

Yapay zeka destekli sistemlerin ABD ordusunun bazı operasyonlarında hedef belirleme süreçlerinde kullanıldığı da öne sürülüyor.

Öte yandan OpenAI’nin rakiplerinden biri olan Anthropic, benzer bir anlaşmayı kabul etmemişti. Şirket, geliştirdiği yapay zekâ modelinin kitlesel gözetim veya tamamen otonom silah sistemlerinde kullanılabileceği endişesiyle Pentagon ile iş birliğine yanaşmadığını açıklamıştı.

OpenAI ile Pentagon arasındaki anlaşmanın açıklanmasının ardından hem kamuoyunda hem de şirket içinde tepkiler yükseldi. Altman ise anlaşmanın duyurulma sürecinin aceleye geldiğini ve şirketi “fırsatçı” gösterdiğini kabul ederek süreci daha net sınırlarla yeniden düzenlemek için çalıştıklarını belirtti.