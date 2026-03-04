Tarihin En Büyük Zammı Bu Gece Olacak! Benzin ve Motorine Dudak Uçuklatan Zam Geliyor
ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını daha önce görülmemiş bir noktaya taşıyor. T24’ün sektör temsilcilerinden aldığı son bilgilere göre, 5 Mart Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren motorin ve benzin fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük artışlarından biri gerçekleşecek.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının hızla tırmanması ve içeride döviz kurunda yaşanan değişimler, pompa fiyatlarına devasa bir zam dalgası olarak yansıyor.
