Tarihin En Büyük Zammı Bu Gece Olacak! Benzin ve Motorine Dudak Uçuklatan Zam Geliyor

Enerji sektörü içindeki kaynakların aktardığı güncel verilere göre, bu gece yarısı itibarıyla motorin grubunda litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzin grubunda ise 3 lira 68 kuruşluk bir artış yapılması kesinlik kazandı. 5 Mart Perşembe günü saat 00:01'den itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, akaryakıt sektöründe tek seferde yapılan en yüksek fiyat artışı ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Araç sahiplerini doğrudan etkileyecek olan bu gelişme ile birlikte tabelalar gece yarısından itibaren güncellenecek. Özellikle motorin tarafındaki çift haneli artış, nakliye ve ulaşım maliyetleri açısından kritik bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Ekonomik verilerdeki dalgalanmanın sürmesi, enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ederken, tüketicilerin bu büyük zam kararı sonrası istasyonlarda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira

Motorin: 60,40 lira

LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira

Motorin: 60,24 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira

Motorin: 61,50 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira

Motorin: 61,77 lira

LPG: 30,09 lira