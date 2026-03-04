onedio
Tarihin En Büyük Zammı Bu Gece Olacak! Benzin ve Motorine Dudak Uçuklatan Zam Geliyor

Tarihin En Büyük Zammı Bu Gece Olacak! Benzin ve Motorine Dudak Uçuklatan Zam Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 11:45 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 12:09

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını daha önce görülmemiş bir noktaya taşıyor. T24’ün sektör temsilcilerinden aldığı son bilgilere göre, 5 Mart Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren motorin ve benzin fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük artışlarından biri gerçekleşecek.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının hızla tırmanması ve içeride döviz kurunda yaşanan değişimler, pompa fiyatlarına devasa bir zam dalgası olarak yansıyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının hızla tırmanması ve içeride döviz kurunda yaşanan değişimler, pompa fiyatlarına devasa bir zam dalgası olarak yansıyor.

Enerji sektörü içindeki kaynakların aktardığı güncel verilere göre, bu gece yarısı itibarıyla motorin grubunda litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzin grubunda ise 3 lira 68 kuruşluk bir artış yapılması kesinlik kazandı. 5 Mart Perşembe günü saat 00:01'den itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, akaryakıt sektöründe tek seferde yapılan en yüksek fiyat artışı ihtimalini de beraberinde getiriyor. 

Araç sahiplerini doğrudan etkileyecek olan bu gelişme ile birlikte tabelalar gece yarısından itibaren güncellenecek. Özellikle motorin tarafındaki çift haneli artış, nakliye ve ulaşım maliyetleri açısından kritik bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Ekonomik verilerdeki dalgalanmanın sürmesi, enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ederken, tüketicilerin bu büyük zam kararı sonrası istasyonlarda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira

Motorin: 60,40 lira

LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira

Motorin: 60,24 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira

Motorin: 61,50 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira

Motorin: 61,77 lira

LPG: 30,09 lira

