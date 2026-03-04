onedio
Bahis Şirketi Nükleer Patlama Üzerine Açtığı Bahis Başlığını Tepkiler Üzerine Kaldırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 12:44

Spor dışında politika, hava durumu, sanat veya bilim ödülleri gibi konularda bahis açan ünlü bir platformun son bahsi tepkilere neden oldu. Belirli tarihlerde bir nükleer patlama olup olmayacağına dair olasılıkların fiyatlandığı bahiste %19 civarı patlama ihtimali fiyatlanmıştı ve toplamda milyonlarca dolarlık bahis yapılmıştı. Gelen tepkiler üzerine konu arşivlendi.

Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan gerilim bir bahis şirketinin de dikkatini çekti.

Politik konularda açtığı bahislerle gündeme gelen bir platform dünyada nükleer silah patlaması olasılıklarını bahse açan firma tartışmaların odağında kendisini buldu. 

Gazeteci David Sirota nükleer silah patlaması bahislerinieleştirerek, hükümet içindeki yetkililerin askeri kararları etkileyebilecek bahisler yapma riskini vurguladı.

Nükleer silah bahsi kaldırılsa da platformda benzer bahisler kendine yer buluyor.

Son zamanlarda en çok dikkat çeken bahis ise İran'daki rejimin Haziran 30'a kadar düşüp düşmeyeceğiyle alakalı. Tahran'a yapılan son saldırılarla ihtimaller %10'lardan %39'a çıkmış durumda.

