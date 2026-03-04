Bahis Şirketi Nükleer Patlama Üzerine Açtığı Bahis Başlığını Tepkiler Üzerine Kaldırdı
Spor dışında politika, hava durumu, sanat veya bilim ödülleri gibi konularda bahis açan ünlü bir platformun son bahsi tepkilere neden oldu. Belirli tarihlerde bir nükleer patlama olup olmayacağına dair olasılıkların fiyatlandığı bahiste %19 civarı patlama ihtimali fiyatlanmıştı ve toplamda milyonlarca dolarlık bahis yapılmıştı. Gelen tepkiler üzerine konu arşivlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan gerilim bir bahis şirketinin de dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nükleer silah bahsi kaldırılsa da platformda benzer bahisler kendine yer buluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın